"Decyzja polityczna w sprawie ministra Adama Niedzielskiego została już podjęta i była jednoznaczna. Opinii publicznej umyka jednak, że minister reagował na dezinformację" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Regulacji wymagają też kwestie wyroków w sprawach światopoglądowych. Prokurator generalny chce się z tym zwrócić do KRS.

Wideo youtube

Czy prokuratura powinna wszcząć śledztwo w sprawie Adama Niedzielskiego, który ujawnił dane dotyczące jednego z lekarzy i leków jakie wypisał na siebie.

Zostało złożone zamówienie i prokuratura będzie sprawę badać. Oczywiście w całym kontekście. Z jednej strony decyzję jaką podjął minister i kontekst, w jakim się to działo. Bo jeśli krytycznie oceniono jego działanie od strony politycznej, to jednak pamiętajmy, że była to reakcja na wprowadzenie niepokojących informacji, które mogły wywołać lęk u wielu pacjentów, na przykład tych korzystających z leków psychotropowych - odpowiadał Zbigniew Ziobro.

Zdaniem ministra sprawiedliwości konsekwencje polityczne jakie poniósł Niedzielski są jednoznaczne, a te od strony politycznej i etycznej zostały ocenione jako "wątpliwe". Od strony prawnej jednak sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta - podkreśla prokurator generalny.

Zbigniew Ziobro stwierdził, że o ile są pewne kwestie prawne, które wydają się oczywiste, o tyle nie w przypadku sprawy Niedzielskiego.

Czy minister sprawiedliwości zajmie się systemowo wyroków dotyczących kwestii światopoglądowych - pytał prowadzący.

Jest to dramat, że w Warszawie sądy dwukrotnie uniewinniły sprawcę bandyckiego napadu na kierowcę ciężarówki, tylko dlatego, że prezentował on punkt widzenia, który jest obcy kilku sędziom warszawskim - zaangażowanym politycznie - odpowiedział Zbigniew Ziobro odwołując się do wyroku sądu, który umorzył postępowanie w sprawie ataku na kierowcę furgonetki pro-life.

Wystąpię jeszcze dzisiaj do Krajowej Rady Sądownictwa, by ta zwołała nadzwyczajne posiedzenie, bo musimy temat przedyskutować. KRS jest organem konstytucyjnym, którego zadaniem jest odnoszenie się do poważnych problemów sądownictwa. Jeśli dochodzi do sytuacji, że bandycki napad skończył się uniewinnieniem, to jest to sygnał dla innych sprawców, że można bezkarnie napadać czy szantażować ludzi, którzy wyrażają na przykład poglądy pro-life - tłumaczył Ziobro, który chce, by KRS zaproponowała w tej sprawie jakieś rozwiązanie.

Jak zatem to rozwiązanie ma wyglądać? "KRS musi poprzeć mój wniosek o radykalnej reformie sądownictwa" - deklaruje minister.