„Jedynką (na listach Trzeciej Drogi w Warszawie - przyp. RMF FM) będzie Michał Kobosko" - zdradziła w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska Nałęcz. Dopytywana, dlaczego w stolicy nie wystartuje lider Polski 2050, odpowiedziała: "Nie jest tajemnicą, skąd wystartuje Szymon Hołownia. To jest po prostu miejsce, z którego jest - Białystok".

Pełczyńska-Nałęcz: Jedynką w Warszawie będzie Michał Kobosko Karolina Bereza / RMF FM

W jej ocenie bardzo ważne jest, by kandydaci startowali z tych miejsc, z którymi są związani. "Takie jest podejście Szymona Hołowni. Ważne jest też zrozumienie, że duże miasta są ważne, ale szala tych wyborów zdecyduje się w średnich, średnio dużych i średnio małych miastach" - zaznaczyła.

Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że Trzecia Droga ma już wyznaczone "jedynki" w Krakowie i innych miastach, ale nie chciała zdradzić konkretnych nazwisk.

Pełczyńska-Nałęcz nie startuje

Była ambasador Polski w Moskwie przekazała, że nie będzie się starała o miejsce w parlamencie. Ja nie startuje. Taka podjęłam decyzje. Uważam, że to dobrze, kiedy szefowa sztabu jest zaangażowana w proces sztabowy, kampanijny, a nie swoją kampanię - tłumaczyła.

Trzecia Droga pokaże umowę koalicyjną

Była wiceminister spraw zagranicznych przekazała też, że Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz dziś lub jutro zaprezentują umowę koalicyjną, jaką ich ugrupowania zawarły. To jest naprawdę nowa jakość w polskiej polityce - tłumaczyła.

Szefowa sztabu Polski 2050 oceniła też, że partie dogadały "wszystko to, co jest niezbędne do dobrej współpracy w kampanii wyborczej".

"Trzecia siła jest najważniejsza"

Celem jest, żeby PiS odsunąć od władzy, a później zbudować rząd, który nie będzie powrotem do przyszłości. Rząd, który nas wyprowadzi do przyszłości - powiedziała zadaniach na te wybory Pełczyńska-Nałęcz.

Była wiceminister spraw zagranicznych oceniła, że bardzo dużo będzie zależało od tego, kto będzie miał trzeci wynik w wyborach. Myślę, że od wyniku Trzeciej Drogi - czyli tego myślę, że trzeciego wyniku - zależy bardzo dużo. Od tego zależy, czy PiS zostanie z Konfederacją, czy ich odsuniemy (...). Naprawdę trzecia siła jest najważniejsza. I Trzecia Droga mam nadzieję - zaznaczyła.

System ochrony zdrowia. "Za PiS-u to jest po prostu katastrofa"

W programie pojawił się też temat dymisji Adama Niedzielskiego. Najważniejsza sprawa dla każdego człowieka to jest to, czy może się dostać do lekarza specjalisty. Czy może liczyć na to, że jak zachoruje, to będzie leczony. Nie będzie musiał się kołatać wszędzie i wykładać ogromnych pieniędzy, żeby móc się leczyć. Ta sprawa pozostaje nierozwiązana - stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz. Oceniła, że problemy systemu ochrony zdrowia są coraz większe. Za PiS-u to jest po prostu katastrofa. To trzeba zmienić - tłumaczyła i podkreśliła, że dla Trzeciej Drogi rozwiązanie problemu dostępu do lekarzy specjalistów jest priorytetem".

Jej zdaniem zdymisjonowany Adam Niedzielski nie powinien ujawniać danych lekarza, który przepisał sobie lek przeciwbólowy. Szefowa sztabu Polski 2050 stwierdziła jednak, że zmiana na fotelu ministra zdrowia nie wpłynie na system opieki zdrowotnej. Osiem lat PiS i system ochrony zdrowia jest - nie chcę powiedzieć, że w ruinie, bo może być gorzej - bardzo źle. (...) Za moment nie będzie nas miał kto leczyć - stwierdziła.