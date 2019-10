"Myślę, że pan Jacek Czaputowicz będzie ministrem spraw zagranicznych" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM eurodeputowany PiS Zdzisław Krasnodębski. Gość Roberta Mazurka zapewniał, że "nie będzie żadnych sensacji", jeżeli chodzi o tworzenie nowego rządu. "To jest naturalne, że przyszły wybory, jest nowe rozdanie, wszyscy artykułują swoje żądania. Nie wszystkie muszą być spełnione" - zaznaczył europoseł. Krasnodębski, pytany o to, czy Marian Banaś powinien podać się do dymisji, odpowiedział: "Szczerze mówiąc, nie śledzę tak dokładnie wszystkich doniesień".

Wideo youtube

Takie było stanowisko całej delegacji polskiej, nasi koordynatorzy uznali, że tekst nam nie odpowiada - tak Krasnodębski tłumaczył, dlaczego europosłowie PiS wstrzymali się od głosowania przeciwko rezolucji PE potępiającej pomysł władz Ugandy, aby karać śmiercią za "gorszące akty homoseksualizmu". Gość Roberta Mazurka podkreślał, że europosłowie w oddzielnym głosowaniu poparli punkt przeciwko karze śmierci. Potępiliśmy karę śmierci. Odrzuciliśmy rezolucję jako całość - mówi Krasnodębski.





Robert Mazurek, RMF FM: Dzisiaj Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów. Swoje skołatane postanowił leczyć w rozmowie z RMF FM profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł PiS. Kłaniam się nisko.

Zdzisław Krasnodębski: Dzień dobry.

Leczy pan?

Nie mam skołatanych nerwów, ale zawsze przyjemnie się z panem redaktorem rozmawia. Rzeczywiście, to jest rozmowa odprężająca, pozwalająca nabrać dystansu do rzeczywistości, do siebie, do dziennikarzy.

O skokach narciarskich porozmawiamy za jakiś czas. Nie niepokoi pana to, jak partie koalicyjne - Solidarna Polska, Porozumienie Jarosława Gowina i PiS - walczą o stanowiska przy tworzeniu nowego rządu?

Nie walczą. Myślę, że nie będzie żadnych sensacji. Muszę rozczarować chyba pana redaktora.

Ja nie oczekuję żadnych sensacji, nawet żołądkowych.

To jest naturalne, że przyszły wybory, jest nowe rozdanie, więc wszyscy artykułują swoje żądania. To nie znaczy, że wszystkie muszą być spełnione. Nie wiemy zresztą, jakie to są. Niestety, nie uczestniczę w tych rozmowach, więc nie wiem.

A kto będzie szefem MSZ-u na pański nos? Kto byłby dobry?

Ja mogę tylko o swoich intuicjach opowiadać.

A jakie są pańskie intuicje?

Myślę, że prof. Jacek Czaputowicz będzie ministrem spraw zagranicznych.

Chyba pan nie trafił. A Jarosław Gowin, którego środowisko mówiło, że byłby świetnym kandydatem na to stanowisko, nadałby się?

Zdaje się, że on sam powiedział ostatnio w wywiadzie, że akurat to stanowisko go nie interesuje. Myślę, że chciałby nadal reformować polskie uniwersytety.

Oj tak, tak, zreformował. Zresztą, dostał za to bardzo dobry wynik - miał 3 razy mniej głosów niż w 2015 roku.

Czasami się zdarza. Nie wiem, dlaczego akurat tak go ocenili wyborcy. Reforma przez niektórych jest krytykowana, inni znowu chwalą. Trudno mi w tej chwili powiedzieć. Spotykam się niedługo - nawet w tym tygodniu - z przedstawicielami polskiej humanistyki, żeby na ten temat porozmawiać.

To pan z nimi porozmawia o reformie. Usłyszy pan zapewne wiele gorzkich słów. Proszę mi powiedzieć, panie profesorze, czy naprawdę nie ma pan takiego poczucia, że z Marianem Banasiem to powoli staje się tak, jak z panem Bartłomiejem Misiewiczem? Taka długa opowieść. Pan Misiewicz dopiero w lutym 2017 roku - po 1,5 roku - odszedł z ministerstwa obrony. Przez cały ten czas byliście grillowani, dopytywani, nękani, męczeni pytaniami: A co tam u Misiewicza, a co z Misiewiczem. Teraz jest tak samo z Banasiem.

No wie pan. Jednak to jest zasadnicza różnica między tymi dwoma panami. Przede wszystkim - pomijając różnicę wieku, doświadczenia, zasług, kompetencji - to jeszcze jest jednak różnica stanowiska, które się zajmuje.

No właśnie.

To jest ten problem. Jeżeli chodzi o pana Misiewicza to wymagało to po prostu pewnej decyzji personalnej i zmiana mogła nastąpić szybko, jeżeli już potwierdziły się zarzuty.

Ale jak pan dobrze wie, ta zmiana nie nastąpiła szybko.

Mogła nastąpić szybko. Tutaj jest inna sytuacja. Jest organ konstytucyjny, niezależny. Jak byśmy sobie tak odwoływali, jak byśmy chcieli, z takich...

Nie możecie go odwołać. To jest akurat prawda.

No więc właśnie. To by potwierdzało najgorsze podejrzenia opozycji, gdybyśmy tak mogli, gdyby prezes mógł tak decydować. Przecież wszyscy odkryli - wracając do pana pierwszego pytania - że w Polsce rządzi koalicja.

Panie profesorze, to może prosta opinia: czy Marian Banaś powinien podać się do dymisji?

Szczerze mówiąc, nie śledzę tak dokładnie wszystkich...

Ojej.

Naprawdę.

Głowa w piasek, ja tam nie wiem, zarobiony ostatnio byłem...

Nie. Bardziej interesują mnie rzeczy takie, jak ostatnie wybory w Turyngii. To jest rzeczywiście...

Turyngia Turyngią. Czemu pan się wstrzymał od głosowania nad rezolucją Parlamentu Europejskiego, który protestował przeciwko wprowadzeniu kary śmierci dla gejów w Ugandzie?



Wkrótce pełny tekst rozmowy