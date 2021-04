"Nie lubię pojęcia kuszenie" - tak senator PO Bogdan Zdrojewski mówił w Porannej rozmowie w RMF FM o tym, że PO chce przeciągnąć Jarosława Gowina na swoją stronę. "Nie znam sytuacji, w której padła propozycja dla pana Gowina, by został premierem lub marszałkiem Sejmu" - stwierdził gość Roberta Mazurka. Zdrojewski, pytany, czy wierzy w to, że Gowin opuści Zjednoczoną Prawicę i przejdzie do opozycji, odpowiedział krótko: "Nie za bardzo". "Patrzę na to z politowaniem, dla mnie Jarosław Gowin dzisiaj nie jest wiarygodnym partnerem, ja bym z nim rozmów nie toczył. Natomiast opozycja ma obowiązek szukać rozwiązania sytuacji, w której znajduje się państwo polskie, przerwać historię związaną z rządami PiS" - powiedział senator PO. "Nie potępiam Gowina w czambuł" - dodał. "Obserwuję, pod czym Jarosław Gowin podpisuje się przez ostatnie 6 lat. Nie jestem w stanie usunąć tego ze swojej pamięci. Ale pamiętam także dobre czasy i dobre decyzje Jarosława Gowina wtedy, gdy był w rozmaitych resortach" - zapewnił.

REKLAMA