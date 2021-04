„Proszę sobie wyobrazić Adriana Zandberga i Grzegorza Brauna, którzy wspólnie głosują. Moim zdaniem to jest raczej scenariusz fantastyczny. To się nie składa. Nie widzę też siebie w koalicji z Konfederacją” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Maciej Grula, dodając: „Póki jest prezydent Duda, w pałacu rząd techniczny miałby bardzo pod górkę”. „Jeżeli rząd PiS nie potrafi już rządzić, nie ma większości w Sejmie, to najlepszym rozwiązaniem są wybory” – ocenił poseł.

