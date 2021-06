Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie dzisiaj Włodzimierz Czarzasty. Z wicemarszałkiem Sejmu porozmawiamy o sytuacji w obozie lewicy: czy ewentualny powrót Donalda Tuska do polskiej polityki wpłynie na formację Czarzastego? Czy czeka nas powrót do podziału: PO vs PiS? Porozmawiamy także o Euro 2020 i szansach reprezentacji Polski w starciu ze Szwecją – Włodzimierz Czarzasty trafnie wytypował dotychczasowe wyniki drużyny Paulo Sousy. Jakie rozstrzygnięcie obstawia tym razem?

