"Jest wiedzą powszechną, że doszło do patologii i przestępstw" - w ten sposób potrzebę powołania komisji śledczej ds. Pegasusa uzasadniał poseł Konfederacji Michał Wawer, który był gościem Robert Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Parlamentarzysta zaznaczył, że "jeżeli okaże się, iż nikt nie zawinił i wszyscy byli niewinni, to też komisja spełni swoją funkcję". Poseł powoływał się na doniesienia medialne w tej sprawie, a także mówił, że "organizacje pozarządowe wykazują, iż wielu ludzi było podsłuchiwanych".

Robert Mazurek na początku rozmowy zapytał swojego gościa o to, czy Konfederacja jest prawicowym wsparciem dla PO. Jesteśmy prawicowym wsparciem dla polskiej prawicy i polskich konserwatystów - odpowiedział Michał Wawer.

O komisji śledczej ds. Pegasusa

Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę na to, że Konfederacja chce powołania komisji śledczej ds. Pegasusa. Po co komisja śledcza, skoro wszystko wiecie? - zapytał dziennikarz. Są rzeczy, które trzeba rozliczyć, a komisja śledcza jest po to, żeby dojść do prawdy - mówił poseł.

Wy już znacie prawdę? - zapytał gospodarz rozmowy.

Prawda jest bardziej złożonym zjawiskiem, niż jedno zdanie podsumowujące coś, co jest rzeczywiście oczywistymi faktami. Natomiast jest tutaj całe mnóstwo szczegółów do ustalenia, m.in. to, kogo dokładnie postawić przed sądem, kogo wysłać do więzienia - stwierdził poseł.

Dziennikarz dopytywał, do czego ma służyć utworzenie komisji, skoro poseł twierdzi, że zna prawdę.

Po to, żeby ustalić szczegóły. Po to, żeby ustalić, kto personalnie odpowiada. W tej chwili wiemy, że doszło do naruszenia prawa, wiemy, że były jakieś rzeczy, które nigdy w demokratycznym państwie nie powinny mieć miejsca - mówił.

Zaznaczył, że "organizacje pozarządowe wykazują, że wielu ludzi było podsłuchiwanych".

Organizacje pozarządowe są dla pana autorytetem? - zapytał Robert Mazurek. Między innymi. Nie organizacje pozarządowe są dla mnie autorytetem. Po prostu widziałem to, co te organizacje wykazały - odpowiedział.

Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM dopytywał, skąd poseł zna prawdę.

Mamy jasne doniesienia medialne, której nikt z drugiej strony - z tej strony, która jest z tego tytułu atakowana - tego nie zakwestionował - zaznaczył Michał Wawer. Robert Mazurek podkreślił, że "cały czas kwestionują".

Jest wiedzą powszechną, że doszło do patologii i przestępstw. I potrzebujemy teraz ustalić, kto to zrobił i jak to zrobił, udowodnić już zgodnie z sądami konkretnym ludziom konkretne przestępstwa. Jeżeli okaże się, że nikt nie zawinił i wszyscy byli niewinni, to też komisja spełni swoją funkcję - stwierdził poseł.

Wawer o „największej aferze” w III RP

Robert Mazurek mówił o komisjach śledczych, których powołania chce Konfederacja - ds. afery zbożowej, covidowe i nieprawidłowości w polityce energetycznej w minionych 26 latach.

To, co działo się w polskiej energetyce, to była największa afera, jaka w ogóle w całej III RP miała miejsce - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Naszym zadaniem jako polityków jest wychodzenie z dobrymi projektami i wywoływanie innych polityków do tablicy: poprzyjcie dobre projekty, albo powiedzcie, dlaczego ich nie popieracie - zaznaczył parlamentarzysta.

Robert Mazurek zapytał swojego gościa o to, czy Konfederacji opłaca się atakowanie. My atakujemy każdego, kto w naszej opinii zasługuje na atakowanie - stwierdził poseł. Tak, opłaca nam się atakować PiS dla rzeczy, które PiS zrobił źle - dodał.

Błędy w projekcie ustawy

Dziennikarz zwrócił uwagę na to, że Konfederacja złożyła w nowej kadencji Sejmu dwa projekty ustaw - o dobrowolnym ZUS-ie i o kwocie wolnej od podatku. Jak mówił, cytując Sławomira Mentzena, partia złożyła projekt ustawy z błędem, a następnie dwie poprawki, w których również były błędy.

Błędy się zdarzają i sztuka polega, żeby sobie z tymi błędami radzić - powiedział Michał Wawer. Podkreślił, że "w kancelarii Sejmu znalazła się w pełni poprawna ustawa, która w tej chwili jest prawdopodobnie najlepiej zweryfikowaną ustawą w całym polskim parlamentaryzmie". Ta ustawa czeka w tej chwili na to, żeby marszałek Hołownia wpuścił ją pod obrady - mówił. Dodał, że "to są błędy rzeczowe".