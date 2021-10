„Obawiam się, że polska totalna opozycja zorganizuje tam show fake newsów, napaści na Polskę i przedstawienia w złym świetle Polski. Tego się najbardziej boję” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Witold Waszczykowski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych o debacie nt. praworządności w Polsce, która ma się odbyć we wtorek w Parlamencie Europejskim.

Witold Waszczykowski / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Trzeba się bić, dlatego, że Polska jest stygmatyzowana i w sposób niesłuszny oskarżana o różne rzeczy, więc warto na każdej płaszczyźnie - czy to w wywiadach prasowych, czy w pismach i wystąpieniach, a nawet na takim forum, które jest bardzo szerokie i na pewno będzie transmitowane na całą Europę, przedstawić polskie racje - dodał gość Roberta Mazurka.

"Nasza wartość w Unii polega przede wszystkim na wspólnocie geopolitycznej"

Może gdzieś popełniliśmy w narracji jakiś błąd podnosząc, że Polska została zbudowana za pieniądze z funduszy strukturalnych, czy z funduszy spójności. W 2004 roku weszliśmy do Unii, to jest mniej więcej około 8 miliardów euro rocznie, które dostawaliśmy. Nie za to zbudowaliśmy Polskę - stwierdził.

Nasza wartość w Unii polega przede wszystkim na wspólnocie geopolitycznej, która jest nieoceniona, natomiast wymiar finansowy to wspólny rynek i na tym wspólnym rynku zarabiamy, nasze firmy zarabiają, toczy się ta machina ekonomiczna, podatki płyną, stąd jest rozwój Polski - zwrócił uwagę gość Roberta Mazurka.