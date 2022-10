"Trzeba być etycznym bandytą, żeby tego typu teorie głosić, że facet, który stracił najbliższą osobę w Smoleńsku, gdzie istnieje jakiś wątek rosyjski, korzysta z pomocy Rosji przy objęciu władzy" - tak Paweł Kukiz skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM zarzuty formułowane pod adresem PiS-u przez lidera PO Donalda Tuska. Były premier odnosił się w nich do zeznań Marcina W. - wspólnika skazanego za aferę podsłuchową Marka Falenty. Lider Kukiz'15 ocenił, że nie powstanie prawdopodobnie żadna komisja, która mogłaby się zająć sprawą podsłuchiwania najważniejszych polityków. "Jest za mało czasu do wyborów. Oni są zainteresowani - jedna czy druga strona - komisjami tylko wtedy, kiedy to daje jakiś uzysk polityczny" - tłumaczył gość Roberta Mazurka.

Wideo youtube Skoro taki jest duży szum wokół różnych spraw związanych z podsłuchami i służbami, napisałem SMS-y parę dni temu do pana Budki, pana Czarzastego i pana Kosiniaka z propozycją - zdradził w RMF FM Paweł Kukiz. Jak tłumaczył, chodzi o to, by opozycja złożyła do marszałek Sejmu wniosek o wprowadzenie do porządku obrad czekającego od lutego wniosku o powołanie komisji ds. zbadania działalności służb specjalnych przez 16 lat. Ona obejmuje wszystkie problemy - i te, o których mówi PiS, i te, o których mówi Platforma - przekonywał. Wyjaśnił, że sam nie może tego zrobić, bo nie dysponuje już klubem poselskim, a zaledwie kołem. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Trzeba być etycznym bandytą". Kukiz ostro o Tusku W RMF FM Kukiz postawił też ultimatum liderowi Solidarnej Polski Zbigniewowi Ziobrze. Ma ono związek z jednym ze sztandarowych postulatów lidera Kukiz'15 - wprowadzeniem sędziów pokoju. Pan minister Ziobro blokuje (wprowadzenie - przyp. red.) sędziów pokoju. W związku z tym ja chciałem panu ministrowi przypomnieć o jednej rzeczy - w listopadzie mija pół roku od ostatniego wotum nieufności. Jeżeli opozycja wyjdzie z takim wnioskiem w listopadzie i tych sędziów pokoju nie będzie uchwalonych, z przyjemnością zagłosuję za tym wotum - stwierdził. Z jego reform wymiaru sprawiedliwości przez 7 lat nic nie wyszło - ocenił Kukiz. Gość Roberta Mazurka skomentował też projekt ustawy powołujący Radę ds. bezpieczeństwa strategicznego. Ma ona decydować o obsadzie najważniejszych spółek Skarbu Państwa. Jest sporo minusów w tym rozwiązaniu, ale jeden jest plus zasadniczy. Gdyby opozycja objęła władzę, nie mam cienia wątpliwości, że wszystkie Orleny i inne spółki zostaną wyprzedane za symboliczną złotówkę. Jest to jakiś bezpiecznik - podsumował Kukiz.

