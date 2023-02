​„Nie cieszy mnie to, bo to zdecydowanie za późno” – przyznał Paweł Szypulski pytany przez Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM o przyjęte przez Parlament Europejski ustalenia, według których do 2035 roku z ulic znikną samochody spalinowe.

Paweł Szypulski / Jakub Rutka / RMF FM Szypulski: Jesteśmy w trakcie kryzysu klimatycznego – zmiany są konieczne Jakub Rutka / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szypulski: Jesteśmy w trakcie kryzysu klimatycznego – zmiany są konieczne Dyrektor programowy Greepeace Polska dodał również, że wyższe ceny samochodów elektrycznych nie stanowią poważnego problemu: Cały czas mówimy o technologiach alternatywnych, gadżetach. Wprowadzenie takich przepisów spowoduje, że pojazdy elektryczne będą tanieć. Dobrym przykładem są panele fotowoltaiczne. Zmiany legislacyjne w kilku krajach spowodowały, że takie rozwiązania zaczęły tanieć na tyle, że stały się powszechne także w Polsce - tłumaczył Szypulski. Gość Porannej rozmowy w RMF FM wyjaśniał, że optuje wyłącznie za samochodami elektrycznymi i energią pozyskiwaną tylko ze źródeł odnawialnych. Elektrownie atomowe w Polsce nie powinny powstawać. To strata zasobów i czasu. Mamy lepsze alternatywy. Wiatr na lądzie da nam więcej energii - mówił przedstawiciel Greenpeace Polska. Zmiany mają służyć poprawie naszego życia W dalszej części rozmowy, Robert Mazurek zapytał o decyzję stowarzyszenia C40 Cities, która rekomenduje pozbycia się do 2035 roku 2/3 samochodów w miastach takich jak Warszawa: Jestem za, bo znajdujemy się w trakcie kryzysu klimatycznego i zaraz uderzymy głową w ścianę - odpowiedział Paweł Szypulski. Kolejnym rozwiązaniem zaproponowanym przez C40 Cities, jest ograniczenie spożycia mięsa i nabiału. Gość Roberta Mazurka podsumował te postulaty, mówiąc: Te wszystkie zmiany mają służyć temu, by w miastach żyło nam się lepiej, zdrowiej i bezpieczniej. Mniej wypadków drogowych, mniej chorób układu krążenia i co więcej, wcale nie musimy jeść mniej smacznie.

Opracowanie: Amelia Panuszko