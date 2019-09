"Taka była decyzja i kierownictwa PO, i kierownictwa KO, że Małgorzata Kidawa-Błońska będzie taką kandydatką na premiera, która da nadzieję Polakom na zmianę w polskiej polityce. Polacy są zmęczeni ciągłym konfliktem" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Szłapka. "Wiem, że Grzegorz Schetyna byłby dobrym premierem, bo pamiętam go, jak był szefem MSWiA, ja wtedy byłem samorządowcem, pamiętam jak dobrze skonstruowany był program "schetynówek". Natomiast Małgorzata Kidawa-Błońska daje szansę na nowe otwarcie. To zdecydowanie przemyślany ruch" - zapewnia sekretarz sztabu Koalicji Obywatelskiej, gość Roberta Mazurka.

Nie rozmawiałem z żadną firmą PR, która doradzałaby zmianę kandydata na premiera (ze Schetyny na Kidawę-Błońską - przyp. red.) - zapewnia wSzłapka. Sekretarz sztabu Koalicji Obywatelskiej dodaje: "pytanie czy Grzegorz Schetyna rozmawiał, ale to pytanie do niego". Rozmawialiśmy o różnych strategiach- mówi gość Roberta Mazurka. Według Szłapki, to czy Schetyna znalazłby się w rządzie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to decyzja samego szefa PO.

Robert Mazurek: Sekretarz sztabu Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka zawitał do naszego studia, kłaniam się nisko, panie pośle.

Adam Szłapka: Dzień dobry dziś - a jutro może być lepsze.

Jutro będzie znacznie lepsze - dzisiaj obudziliśmy się po meczu Polska - Austria w dość minorowych nastrojach, prawda?

Futbol otwarty graliśmy, trzeba przyznać.

Tak, byliśmy bardzo gościnni w pierwszej połowie zwłaszcza.

To już jest tylko krok od tego, co mówił Jan Tomaszewski: gramy radosny futbol. Pamiętam mecze polskiej ligi, na które chodziłem kiedyś z kolegą - i tak sobie przez pierwsze 30-40 minut mówiliśmy: "No tak, wciągamy przeciwnika na nasze pole karne, żeby ich zaskoczyć kontrą". I nie zaskoczyliśmy, się okazało, ale...

Byliśmy bardzo gościnni...

To jest dziś, ale jutro może być lepsze.

Jerzy Brzęczek powinien pozostać selekcjonerem?

Punktów mamy sporo (w eliminacjach Euro 2020 - przyp. RMF), cały czas jesteśmy liderem grupy eliminacyjnej. Ja nie lubię takich gwałtownych zmian...

Pan nie lubi gwałtownych zmian?! Na miesiąc przed wyborami zmieniliście swojego selekcjonera.

Nie lubię takich gwałtownych zmian, jeśli chodzi o przygotowania do eliminacji, do jakichś mistrzostw.