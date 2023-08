"Mam przekonanie, że w czasie przedwyborczym na całym świecie pojawiają się incydenty, które mają wpływać na różnego rodzaju sytuacje rozchwiania przedwyborczego" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Szefernaker, odnosząc się do ostatnich incydentów na kolei. Jak stwierdził wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, najważniejsze w całej sytuacji jest to, że zadziałały odpowiednie procedury.

Szefernaker ws. incydentów na kolei: To przedwyborcza destabilizacja Karolina Bereza / RMF FM

W ostatnich dniach, od 19 do 25 sierpnia, na kolei doszło do co najmniej sześciu incydentów, m.in. zderzeń i nieuprawnionych użyć sygnału radio-stop. Piotr Salak pytał swojego gościa o przypadkowość tych incydentów.

Zbliżają się wybory parlamentarne, mamy sytuację związaną z wojną. Chodzi o pewnego rodzaju destabilizację. Na całym świecie zdarzają się różnego rodzaju incydenty, mające charakter cyberataków - to akurat nie są cyberataki, bo jest ingerencja w system kolejowy - i musimy się przyzwyczaić, że one będą się zdarzały - mówił Paweł Szefernaker.

Jestem przekonany, że w tym okresie przedwyborczym tego typu sytuacje mogą się zdarzać. Mamy jednak procedury, które zadziałały; nie doszło do zagrożenia bezpieczeństwa na kolei i myślę, że to jest najważniejsze - dodał.

Z czym wiąże się pojawienie legionelli?

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono również kwestię bakterii legionella, którą - oprócz Podkarpacia - stwierdzono również w Małopolsce . Czy w związku z tym należy się spodziewać zorganizowania ogólnopolskiego sztabu kryzysowego?

Na razie są to problemy o charakterze lokalnym. My to bardzo mocno obserwujemy, jesteśmy w kontakcie z wojewodami, którzy koordynują sztaby tam na miejscu - stwierdził.

Zdaniem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, pojawienie się bakterii ma związek ze środowiskiem i temperaturą. Osoby, które się na tym znają, twierdzą, że takie sytuacje mogą mieć związek z sytuacją środowiskową, że w wodociągach taka sytuacja ma prawo lokalnie się pojawiać - stwierdził. Jako przykład podał ubiegłoroczny zakwit złotych alg w Odrze, który - jak zauważył - również był związany z temperaturą.

PiS szykuje "bardzo mocne listy"

Piotr Salak poruszył również kwestię trwającej kampanii wyborczej. W sobotę Jarosław Kaczyński przyznał, że nie będzie kandydował z Warszawy. Listy Prawa i Sprawiedliwości - zgodnie z planem - zostaną zaprezentowane na przełomie sierpnia i września. Jarosław Kaczyński powiedział, że podporządkuje się interesom partii, że wystartuje tam, gdzie ten interes będzie najważniejszy - odpowiedział Szefernaker.

Nie ma jeszcze decyzji co do tego, gdzie poszczególni kandydaci będą startować. My chcemy, żeby to były bardzo mocne listy - stwierdził. Mamy wielu ministrów, którzy nie pełnią dzisiaj funkcji parlamentarnych, a będą szli w wyborach. Mamy wiele osób o znanych nazwiskach, które będą walczyły o mandaty, a żeby one były mocne, to nasi liderzy wystartują w takich miejscach, żeby móc zdobyć jak najwięcej mandatów - zaznaczył.

Gość Piotra Salaka zauważył, że - jak wskazują badania - są okręgi, w których Prawo i Sprawiedliwość może stracić mandaty. My musimy zrobić wszystko, żeby nie stracić mandatów, tylko je zyskać - podkreślił.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zadeklarował chęć startu w wyborach parlamentarnych w okręgu koszalińskim. Jestem już posłem dwie kadencje. Przyjechałem wczoraj wieczorem do Warszawy z Koszalina, żeby móc wziąć udział w programie (w RMF FM - przyp. red.) - powiedział z uśmiechem.