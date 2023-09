"Premier ma prawo odwołać ministra, żeby była transparentność, żeby nie było podejrzeń" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący klubu PiS Marek Suski pytany o to, dlaczego wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk stracił stanowisko. Chodzi o tzw. aferę wizową, w której zarzuty usłyszało już siedem osób. Śledczy zareagowali w ten sposób na proceder, w ramach którego za łapówki miano ułatwiać i przyspieszać procedury wizowe w kilku państwach Afryki i Azji.

Pojawiły się wątpliwości, a my chcemy, żeby było transparentnie. To był departament, który podlegał Piotrowi Wawrzykowi -mówił w rozmowie z Robertem Mazurkiem Marek Suski dopytywany o to, dlaczego stanowiska nie stracił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau tylko Piotr Wawrzyk.

Podczas Porannej rozmowy w RMF FM, pojawiły się za to wątpliwości co do liczby nielegalnie wydanych wiz dla obcokrajowców. Marek Suski mówił o 300 wizach, które trzeba sprawdzić, tymczasem opozycja twierdzi, że chodzi o 300 tys. wiz. Chyba im się zera dodały, oni już nie raz kłamali - komentował Suski.

W piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat w związku z wybuchem tzw. afery wizowej. Zwolniony został Jakub Osajda, dyrektor Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością MSZ. Podjęto też inne decyzje.

Zarzuty w aferze usłyszało już siedem osób. W ten sposób, po doniesieniach medialnych śledczy zareagowali na proceder, w ramach którego za łapówki miano ułatwiać i przyspieszać procedury wizowe w kilku państwach Afryki i Azji.

Tymczasem, jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" oraz IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej", afera wizowa nie wpłynie negatywnie na notowania Prawa i Sprawiedliwości - tak twierdzi niemal 40 proc. badanych .

