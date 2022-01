"Dokładamy miliardy złotych do ceny gazu" - mówił w Porannej Rozmowie w RMF FM poseł Marek Suski z PiS pytany o gigantyczne rachunki, które otrzymują właśnie odbiorcy tego paliwa. Polityk twierdzi, że PGNiG kupuje gaz na rynkach drożej, niż odsprzedaje potem klientom.

Marek Suski / Piotr Szydłowski / RMF FM

"My nie jesteśmy w stanie wpłynąć na ceny światowe gazu. Jeżeli gaz zdrożał o 1000 proc. a my go sprzedajemy powiedzmy o 60 proc. drożej niż poprzednio i dokładamy do tego miliardy, to my robimy wszystko, co jest możliwe. Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na Putina, który razem z Niemcami blokuje ceny gazu po to, żeby uruchomić Nord Stream 2, żeby jeszcze bardziej szantażować Europę" - powiedział gość Roberta Mazurka.

"Płacimy za manipulację gazem naszych drogich przyjaciół sąsiadów. Z jednej strony Putin, z drugiej strony niestety Niemcy, którzy dogadując się w sprawie Nord Stream 2 wywołali sytuację, w której jest szantaż gazowy, o którym dawno mówiliśmy. M.in. żeby uniknąć takiej sytuacji wybudowaliśmy gazoport, budujemy Baltic Pipe" - dodał Marek Suski.

