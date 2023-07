​Jestem i politykiem i lekarzem i dobrze czuję się w jednej i drugiej roli - powiedział Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, pytany w Porannej rozmowie w RMF FM, czy bardziej czuje się politykiem, czy może lekarzem. Na pytanie, "czy chciałby, aby jego pacjenta w gabinecie sprawdzali i rewidowali policjanci", gość Piotra Salaka odpowiedział: to zależy jakie są okoliczności.

Dopuszcza pan taką możliwość? - dopytywał dziennikarz RMF FM. "Oczywiście, że tak. Były takie sytuacje, spotykałem się z nimi. Jeżeli jest zagrożenie życia to wtedy obowiązkiem policji" - zaznaczył senator PiS.

Ale nie uważa pan, że w przypadku pani Joanny policja przekroczyła swoje uprawnienia? "Ja widziałem przede wszystkim bardzo wulgarne wypowiedzi pani Lempart, które są skandaliczne" - podkreślił Stanisław Karczewski. "To, co działo się z panią Joanną to przede wszystkim ratowanie jej życia" - stwierdził.

Czy uważa pan, że policja w gabinecie lekarskim to ratowanie życia? "Policja ma swoje standardy, określony tryb postępowania. Nie znam szczegółów. Jestem lekarze i ratowałem życie nie raz" - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM. "W asyście policji". "Oczywiście, mówiłem. Były sytuacje różne i różne sytuacje mogą mieć miejsce. Przesunięcie meritum sprawy na nieprawidłowe postępowanie policji. (...). Aborcja? Policja usłyszała zagrożenie życia, zespół ratunkowy usłyszał zagrożenie życia i to jest najważniejsze. Ratowanie życia ludzkiego, to jest najważniejsze. Ja oczywiście nikogo nie tłumaczę. Pani psychiatra dzwoniła na pogotowie z informacją zagrożenia życia" - powiedział Stanisław Karczewski.

Język politycznej debaty

"Pamiętajcie o tym ryżym. Bo to dziś jest największe zagrożenie dla Polski. Tusk jest prawdziwym wrogiem narodu. Tak się mówi o rywalu politycznym? Tak mówił Jarosław Kaczyński w ten weekend" - zapytał Piotr Salak swojego gościa.

"Proszę zacytować inne stwierdzenia naszego konkurenta Donalda Tuska. To już nie przerzucajmy się kto. Powiedziałbym o skali zakłamania, nienawiści, obłudy na każdym spotkaniu. Ja obserwowałem wszystkie spotkania Donalda Tuska. Nienawiść, hejt jest niewyobrażalny" - podkreślił senator PiS.

"Ale nikt nie powiedział o Jarosławie Kaczyńskim, że to wróg narodu" - stwierdził dziennikarz RMF FM.

"Ale powiedział wiele słów. Powiedział coś, na co nikt nie zwrócił uwagi, ale zapomniał już. Jako pierwszy polityk w Polsce życzył śmierci swojemu konkurentowi politycznemu. Niech mi pan przypomni te słowa, bo ja nie pamiętam. Ale radiosłuchacze pamiętają jakie to słowa padły o tym sznurze i gałęzi. (...). Panie redaktorze to jest wyraźne życzenie śmierci" - powiedział Stanisław Karczewski gość Porannej rozmowy w RMF FM.