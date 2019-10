"Mamy takie prawo i mamy taki obowiązek" – mówił marszałek Stanisław Karczewski o planowanym na czwartek i piątek posiedzeniu Senatu obecnej kadencji. "Sejm zbiera się dziś i jutro. Jeśli przyjmie jakieś ustawy to powinniśmy się do nich odnieść" – wyjaśniał gość Porannej rozmowy w RMF FM. Podkreślał, że jest to "zgodne z przepisami, zgodne z prawem i regulaminem". "Kadencję mamy jeszcze miesiąc" - przypomniał.

REKLAMA