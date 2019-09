"Dążymy do tego, żeby zarobki w Polsce były takie, jak w zachodniej Europie" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM posłanka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka. "Dążymy do dobrobytu, dążymy do tego, żeby Polacy dobrze zarabiali za swoją pracę" - dodała, odnosząc się do zaprezentowanych przez Jarosława Kaczyńskiego zapowiedzi podwyższania płacy minimalnej.

Pieniądze na 13. i 14. emeryturę będą pochodzić z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Te sprawy na pewno zostaną uregulowane, zapisane, są zabezpieczone środki - powiedziała Stachowiak-Różecka. Pytana o przedstawioną przez Polskie Stronnictwo Ludowe propozycję wprowadzenia emerytury bez podatku odparła: "My się nie licytujemy, tylko podchodzimy do spraw programowych i do naprawy Polski odpowiedzialnie i wiarygodnie". PSL w różnych koalicjach różne rzeczy obiecywał, natomiast realizował zupełnie coś innego - dodała.





Robert Mazurek: Dzień dobry, Robert Mazurek, kłaniam się nisko. A dlatego prowadzę tę rozmowę ja, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Urody. A do naszego studia zawitała Mirosława Stachowiak-Różecka - Prawo i Sprawiedliwość, "jedynka" we Wrocławiu.

Mirosława Stachowiak-Różecka: Dzień dobry.

Pani poseł, zna się pani na piłce?

No nie...

Pytam z ciekawości, czy pani wie, co to jest hattrick?

Nie znam się na piłce.

Ale obiecujecie hattrick Kaczyńskiego i na przykład czytam, że pensja minimalna wzrośnie i to ho, ho! Od stycznia będzie 2,5 tysiąca...

2600.

Może i 2600. To trudno się połapać, bo w ciągu dwóch lat chcecie dawać cztery. Ilu pani zatrudnia pracowników?

Jako biuro poselskie zatrudniam jednego pracownika na umowę o pracę.

Jeżeli tak, to PiS podnosi pensję minimalną z tego, co inni będą płacić - to znaczy: z cudzego dajecie.

Panie redaktorze, to jest nasza filozofia...

Żeby dawać z cudzego.

Nie, żeby dawać z cudzego, tylko żeby zarobki w Polsce były takie jak w zachodniej Europie - i powoli musimy dążyć do tego, żeby rzeczywiście były porównywalne. Dążymy do dobrobytu, dążymy do tego, żeby Polacy dobrze zarabiali za swoją pracę.