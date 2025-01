"Mamy do czynienia z takim teatrem politycznym. (…) Wątpię, żeby Zbigniew Ziobro stawił się przed komisją. Narracja, którą prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, czyli że komisja jest nielegalna, powoduje, że zdaje się to być mało prawdopodobnym rozwiązaniem" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM gość Tomasza Terlikowskiego Błażej Spychalski, doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy.

Gość Tomasza Terlikowskiego był pytany o ustawę incydentalną, która ma spowodować, że o ważności tegorocznych wyborów prezydenckich nie będzie decydować kwestionowana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Stwierdził, że zdziwiłby się, gdyby prezydent ją podpisał. Gość RMF FM nazwał ją ustawą kuriozalną.

Mamy obowiązującą sytuację prawną, mamy konstytucję, mamy Sąd Najwyższy, Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, która uznaje ważność wyborów. W 2023 roku, kiedy ta Izba uznała ważność wyborów do parlamentu, to wtedy nie było z tym problemu - zwrócił uwagę były rzecznik Andrzeja Dudy.

Na kogo zagłosuje Sychalski?

W trakcie Porannej rozmowy w RMF FM Błażej Spychalski wylosował pytanie od słuchacza, o to, na kogo zamierza głosować w nadchodzących wyborach prezydenckich. Gość Tomasza Terlikowskiego odpowiedział jednak, że na razie wstrzyma się z ogłoszeniem swojego wyboru. Gospodarz zapytał więc, czy doradca prezydenta uważa, że obecny skład kandydatów się utrzyma.

Nie mam pewności. Z jednej strony marszałek Hołownia, ogłaszając tak szybko termin wyborów prezydenckich, bardzo rozciągnął kalendarz wyborczy i kalendarz na podjęcie poszczególnych formalnych kroków. Jeżeli do 24 marca jest termin na rejestrację komitetów, to mamy jeszcze ponad półtora miesiąca na to, żeby jacyś kandydaci się objawili - zauważył Błażej Spychalski.

Andrzej Duda po prezydenturze

Słuchacze zapytali także Błażeja Spychalskiego, co planuje zrobić po zakończeniu kadencji Andrzeja Dudy. Gość przyznał, że od pięciu lat nie pracuje już w kancelarii prezydenta, zajmuje się energetyką i ma własną działalność gospodarczą. Tomasz Terlikowski zapytał, co w takim razie planuje sam Andrzej Duda, poza pójściem na urlop.

Trzymam kciuki za ten MKOI (Międzynarodowy Komitet Olimpijski - przyp. red.). Formalna procedura już ruszyła, więc wydaje się, że to jest ten kierunek. Z całą pewnością prezydent Andrzej Duda jest politykiem o olbrzymim doświadczeniu, pozycji międzynarodowej i ta aktywność przyda się Polsce. Trzeba zrobić wszystko, żeby jej nie zmarnować, to ważne dla Polski, żeby ona dalej była wykorzystywana - powiedział Spychalski.

Wizyta w Stanach Zjednoczonych

Błażej Spychalski przyznał, że wizyta prezydenta do Stanów Zjednoczonych jest przygotowywana.

Z tego co wiem, to jest planowana wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych, prezydent chce odwiedzić siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych, chce się też pożegnać z Polonią. Myślę, że tutaj także będzie spotkanie z prezydentem Trumpem - przyznał gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Błażej Spychalski uznał również za możliwe, by Donald Trump przyjechał do Polski pod koniec kwietnia, kiedy odbędzie się szczyt Inicjatywy Trójmorza, o którym prezydent USA wypowiadał się zawsze pozytywnie.

