"Mam takie wrażenie, że dzisiaj wielu polityków, wielu publicystów mówi: "To wy zacznijcie. Musicie zrobić krok do tyłu, jak wy zrobicie, to ja też się zastanowię". Otóż nie. Jeżeli zaczniemy od takiego wytykania i czekania, co zrobi druga strona, to chyba nie będzie dobre" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Błażej Spychalski - rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. "Nie czekajmy na drugą stronę. Nie nawołujmy drugiej strony. Zacznijmy od siebie. Jeżeli chcemy być uczciwi to zaczynajmy od siebie" - dodał.

Wszyscy widzieli, jak było. Można było się obrazić, ale można było postąpić zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie z pewnym oczekiwaniem Polaków - mówił rzecznik prezydenta pytany o obecność Andrzeja Dudy na pogrzebie Pawła Adamowicza. Pan prezydent to zrobił. Był na miejscu. Był w majestacie Rzeczypospolitej, pierwszy obywatel Rzeczypospolitej. Był oddać hołd panu prezydentowi Adamowiczowi. To są ważne rzeczy - tłumaczył Spychalski.

Prezydent jest krytyczny wobec telewizji - nie tylko wobec telewizji publicznej. Są też inne media, wobec których jest krytyczny - stwierdził Spychalski. Pewnie reset przydałby się w debacie publicznej. Myślę, że we wszystkich mediach publicznych i także tych komercyjnych, szczególnie w telewizjach - przydałby się reset - ocenił.





Robert Mazurek, RMF FM: Niech to będzie moment przełomu apeluje do wszystkich polityków, ludzi mediów, ludzi kultury, uczyńmy nasze życie publiczne lepszym, a debatę publiczną spokojniejszą mądrzejszą i pełną szacunku - to słowa Mateusza Morawieckiego. Zabrakło trochę słowa przepraszam, ale czy pan ma nadzieje, że za takimi słowami pójdzie również przełom w polityce obozu rządzącego?

Błażej Spychalski: Myślę, że w podejściu wszystkich powinien pójść, bo to zawsze najłatwiej jest krytykować druga stronę. Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj wielu polityków, wielu publicystów mówi, że "to wy zacznijcie" musicie zrobić krok do tyłu. Jeśli wy zrobicie to ja też się zastanowię. Myślę, że nie jeżeli zaczniemy od takiego wytykania i czekania, to chyba nie będzie dobre.

Bicie się w cudze piersi to jest dość powszechne.

Ale jest najprostsze przede wszystkim.

No dobrze w takim razie ja pytam, co zrobi prezydent? Czy podejmie jakąś inicjatywę w tej sprawie. Czy sam zrobi jakiś gest?

Oczywiście, że tak. Pan prezydent zrobił wiele takich gestów.

Na przykład?

Na przykład pierwszego dnia po tym tragicznym wydarzeniu, zaprosił do pałacu wszystkich przedstawicieli partii politycznych, po to żeby omówić sytuację, żeby zaproponować, wspólne rozwiązania, żeby omówić to co się stało, co można zrobić razem. Żeby pokazać, że w trudnym momencie jesteśmy się w stanie wnieść poza podziały.

No dobrze, to jest spotkanie. Tylko, że prezydent zasadniczo zajmuje się spotykaniem się z ludźmi. Mam wrażenie, że ludzie oczekiwaliby czegoś więcej, czegoś, co jest jednoznacznym sygnałem, że prezydent również bierze odpowiedzialność za to, co się złego stało.

Bo wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni.

W takim razie na czym polegał ten gest prezydenta? Na czym polega wzięcie przez prezydenta odpowiedzialności za to?

Widział pan co było w sobotę na samym pogrzebie. Widział pan jak to się odbywało.

Chodzi panu o to, że prezydent został usadzony w 7 rzędzie?





Wszyscy widzieli jak było. Można się było obrazić, a można było postąpić z pewnym oczekiwaniem Polaków i pan prezydent to zrobił, był na miejscu, był w majestacie Rzeczypospolitej. Był oddać hołd, panu prezydentowi Adamowiczowi, więc to są ważne rzeczy.

Koło niego usiadł proboszcz bazyliki, co zdaje się też było jakimś miłym gestem.

Z całą pewnością tak.

Bardzo dobrze, tylko politycy Platformy powtarzają jednak, że najpierw PiS, powinien się uderzyć we własne piersi, później nawoływać do pojednania i mówią o tym, że była to zbrodnia polityczna. Czy była to zbrodnia polityczna pana zdaniem?

Właśnie o tym mówię. Nie czekajmy na druga stronę. Nie nawołujmy drugiej strony. Jeśli chcemy być uczciwi, zacznijmy od siebie. Wie pan łatwo jest czekać na innych, nawoływać innych. Myślę, że to jest odpowiedni kierunek, który powinni politycy, publicyści przyjąć.





