„Pewnie byłoby lepiej, gdyby takie słowo padło” – odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Sowa, poseł Platformy Obywatelskiej i wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej na pytanie, czy Donald Tusk powinien przeprosić za znaczne przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. W sobotę lider Platformy Obywatelskiej stracił na trzy miesiące prawo jazdy, ponieważ jechał 107 km/h w Wiśniewie obok Mławy.

"Zdaję sobie sprawę, że to jest dyskomfortowa sytuacja, lepiej, żeby się nie przytrafiła, ale skoro się przytrafiła, już trzeba w jakiś sposób z tym żyć i unikać na przyszłość" - mówił gość Roberta Mazurka.

Prowadzący kilkukrotnie pytał, czy Tusk powinien przeprosić za swoje zachowanie. Sowa przytoczył wtedy wpis przewodniczącego PO na Twitterze.

"Wydaje mi się, że ten wpis dokładnie taki miał charakter. "Było przekroczenie, jest kara - zaznaczył.

Powiedział też, że nie dostał żadnego "przekazu dnia" ws. wypowiedzi na temat mandatu Donalda Tuska.

Dzisiaj rozpoczyna się posiedzenie Senatu, na którym będzie głosowana ustawa o ruchu drogowym i podwyżki mandatów. Prowadzący dopytywał w związku z tym, czy senatorom PO nie zadrży ręka podczas oddawania głosu.

"Były prace w parlamencie, wiem, że tam część poprawek, również zgłaszanych przez nasze posłanki, naszych posłów, została przyjęta. Poparliśmy to rozwiązanie. Zresztą z tego, co pamiętam, to zdecydowaną większość w parlamencie miała ta ustawa. Podobnie będzie w Senacie, chociaż być może będą też jakieś poprawki" - mówił Marek Sowa.

"Ogrodzenie na granicy nie pomoże w ustabilizowaniu sytuacji"

"Nie zmieniłem zdania ws. muru na granicy i stanu wyjątkowego" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Sowa, poseł Platformy Obywatelskiej i wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. "Myślę, że wielu polityków PiS-u powie, że ten stan wprowadzany, czy zatwierdzane rozporządzenie prezydenta z 2 września, były przedwczesne i jeśli popatrzymy sobie z perspektywy tych już niemal 3 miesięcy, to ewidentnie mieliśmy tutaj rację" - dodał gość Roberta Mazurka.

"Tomasz Siemoniak bardzo wyraźnie powiedział, jakie kroki trzeba podjąć - umiędzynarodowić problem, zaangażować Frontex" - dodał Sowa.

Jak zaznaczył, ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej nie pomoże w ustabilizowaniu sytuacji.

"Muszę powiedzieć dwie rzeczy - po pierwsze nikt nie będzie miał, również dziennikarze, ani opinia publiczna, dostępu do żadnych informacji na temat realizacji tej inwestycji; po drugie - te prace zostaną zlecone z wolnej ręki i ten mur, czy ogrodzenie, będzie siedmiokrotnie droższy" - podkreślił.

Gość Roberta Mazurka mówił również, że człowiek powinien mieć prawo wyboru, czy chce się zaszczepić, ale powinien mieć świadomość konsekwencji i ograniczeń, jeśli się nie zaszczepi.

"Ograniczenia tylko dla niezaszczepionych"

"Jeśli mają być ograniczenia, to powinny dotyczyć tylko i wyłącznie tych, którzy się nie zaszczepili. Dokonali takiego wyboru i konsekwencje trzeba ponosić" - mówił Marek Sowa w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM. Poseł PO stwierdził też, że rząd nie ma żadnego planu walki z pandemią.

"Problemem jest to, że nie mamy żadnej propozycji ze strony rządu. Oni ograniczyli swoje działania do tego, że informują, ile osób codziennie zmarło lub zostało zakażonych. To jest cała strategia rządu na przetrwanie" - mówił.

W programie padło też pytanie, czy marszałek Senatu Tomasz Grodzki powinien zrzec się immunitetu.

"Nie mam żadnych wątpliwości, że w normalnej sytuacji marszałek Grodzki by tak zrobił. Natomiast mamy do czynienia z prokuraturą wyjątkowo upolitycznioną" - odpowiedział Sowa.

A czy wiceszef klubu KO zrzekłby się immunitetu, gdyby to jego dotyczyły oskarżenia? "Nie miałby żadnych oporów w tym zakresie" - odparł Sowa.

Robert Mazurek pytał swojego gościa także o to, czy jest zwolennikiem legalizacji aborcji do 12 tygodnia życia.

"Ja nie jestem. Ale takie stanowisko zostało wypracowane przez moje koleżanki i kolegów" - odpowiedział Sowa. Poseł PO powiedział też, że jest zwolennikiem związków partnerskich, ale nie małżeństw homoseksualnych.