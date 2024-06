Gościem Piotra Salaka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki. Z naszym gościem porozmawiamy m.in. o zbliżających się wyborach prezydenckich i kandydacie Koalicji Obywatelskiej na najważniejszy urząd w państwie oraz o spadających sondażach u koalicjantów.

Sławomir Nitras / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Tematem Porannej rozmowy w RMF FM będą też igrzyska olimpijskie w Paryżu, nowy przedmiot w szkołach od września, czyli edukacja zdrowotna, a także nowelizacja ustawy o sporcie i walka z dyskryminacją, którą tę ustawa ma zapewniać.

Sławomira Nitrasa zapytamy również o to, czy piłka nożna pozostanie polskim sportem narodowym po turnieju Euro 2024, a jeśli tak, to co ze szkoleniem młodych piłkarzy.

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!