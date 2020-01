Czy Platforma Obywatelska powinna „wynieść sztandar” i wycofać się z życia politycznego? „Nie znikają takie formacje, które mają 6 mln wyborców. Mogą się przekształcić, mogą wygrywać, mogą przegrywać” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczącym PO Tomasz Siemoniak. Podkreślił, że coś jednak w partii musi się zmienić. „Ja to w swojej kampanii mówiłem, że PO musi być partią tożsamości i to nie kwestia liftingu i marketingu, tylko powiedzenia sobie, kim jesteśmy” – twierdził. Siemoniak przyznał także, że partie polityczne w Polsce są obecnie w trudnej sytuacji. „Ludzie ich nie lubią, nie chcą przystępować, bezpartyjność jest cnotą, a partie kojarzą się z czymś takim jak posłowie. Samo powiedzenie ‘członek partii’ jest z natury pejoratywne w Polsce. Trzeba to zmienić, bo bez partii nie ma demokracji” – mówił poseł PO.

Robert Mazurek: Biurko wiceprzewodniczącego posprzątane?

Tomasz Siemoniak: Nie mam biurek.

Straszne.

Siadaliśmy, gdzie było miejsce. Wbrew pozorom nasza centrala partyjna - jeżeli można tak powiedzieć - jest bardzo skromna i czwórka wiceprzewodniczących nie miała żadnych gabinetów. Każdy przychodził i siadał tam gdzie mógł.

29 stycznia to także bardzo ważna rocznica. Nieboszczka PZPR straciła życie 30 lat temu, ale są i tacy, także bliscy PO komentatorzy, byli politycy, którzy mówią, że sztandar PO trzeba będzie wyprowadzić.

Łezka mi się w oku zakręciła na te słowa, bo byłem wśród protestujących członków NZS pod Pałacem Kultury...

... tak myślałem.

Uciekaliśmy już wtedy przed policją, ale protestowaliśmy przeciwko temu, że majątek po PZPR miałby nie przypaść ogółowi obywateli. Więc raczej nie było to podchwytliwe dla mnie. Odwołało się do wydarzenia z przeszłości.

Nie chciałem pana absolutnie podchwycić.

Nie. Sześć milionów wyborców to jest ogromne zobowiązanie sprzed kilku miesięcy.



Paweł Śpiewak w naszym studiu powiedział wprost. Jeżeli PO przegra wybory prezydenckie, a powiedziałbym, że ma na to 90 procent szans, to trzeba będzie sztandary wyprowadzić. Ta partia musi zmienić wizerunek. Nazwę. Tożsamość.

Spotkałem niedawno Pawła Śpiewaka. Bardzo go cenię. Właśnie za ten pesymizm. Odkąd go znam, to właściwie zawsze był pesymistą. Takie formacje, które mają 6 milionów wyborców nie znikają. Mogą się przekształcić, mogą wygrywać, mogą przegrywać.



Potrzebny jest PO lifting?

Ja nie lubię takich słów, bo to z jakiegoś takiego nowoczesnego marketingu pochodzi. Musi się zmieniać. Ja to w swojej kampanii krótkiej, intensywnej mówiłem, że musi być na nowo partią tożsamości i nie jest to kwestia liftingu i marketingu, tylko takiego powiedzenia sobie kim jesteśmy, żeby użyć tu poważnych słów.

Tylko panie pośle, ten państwa przekaz trafił do jedenastu procent wyborców PO.

To nie jest mało.

Borys Budka miał siedem razy więcej głosów.

Miał siedem razy więcej głosów, natomiast nie oznacza to, że ja nie miałem racji i nie mówiłem czegoś ważnego. Wskazano na inne cechy i taka była decyzja członków PO. To jest jasna sprawa.



Nie dziwi pana coś innego. To jak bardzo się kurczy wasza partia. Cztery lata temu uprawnionych do głosowania na Grzegorza Schetynę było 17 tysięcy osób. Teraz niespełna 11 tysięcy. A w wyborach na przewodniczącego PO - najważniejszych dla tej partii w tej chwili wyborach - głosowało nieco ponad osiem tysięcy osób. W zasadzie prawie tyle, co w prawyborach Konfederacji na prezydenta. Bo tam siedem tysięcy.

