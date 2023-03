"Z tego, co mi wiadomo, to już byli ministrowie za to odpowiedzialni, którzy spotykali się i rozmawiają. Minister rodziny cały czas prowadzi dialog z osobami niepełnosprawnymi" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Schreiber, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. W ten sposób odpowiedział na pytanie, czy rząd ma zamiar spotkać się z osobami niepełnosprawnymi oraz ich opiekunami i spełnić ich postulaty w dającym się przewidzieć terminie. "Co roku ta renta jest zwiększana. W ciągu roku się zwiększyła o 200 zł" – dodawał.