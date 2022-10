„Oczywiście to nieprawda co mówi Marcin W.” – tak na pytanie o to, czy rację miał PiS mówiąc, że wspólnik skazanego za zorganizowanie podsłuchów najważniejszych osób w państwie Marka Falenty jest niewiarygodny, odpowiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM Grzegorz Schetyna. „Nie wiem, czy można mówić o racji PiS, czy w ogóle, jaka jest wiarygodność zeznań Falenty czy Marcina W.” – dodał.