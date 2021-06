„Jeżeli celem jest wzrost gospodarczy i wzrost zamożności wszystkich Polaków, to propozycja Polskiego Ładu ma tą wadę, że skupia się tylko i wyłącznie na redystrybucji: zabieraniu pieniędzy osobom bardziej aktywnym, przedsiębiorczym, innowatorom – i przekazywaniu tego elektoratowi PiS-u: po to, żeby zapewnić, żeby ten elektorat na nich głosował” – tak Ryszard Petru skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM nowy program społeczno-gospodarczy zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak podkreślił: „To jest mentalny powrót do PRL-u”.

