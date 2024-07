Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych – szef zespołu ds. rozliczeń PiS. Porozmawiamy o sygnalistach, którzy się do niego zgłaszają, by odsłonić prawdę o rządach Prawa i Sprawiedliwości. Mecenasa Giertycha zapytamy, czy im wierzy i czy ma w zanadrzu koleje osoby z obozu Zjednoczonej Prawicy, które zamierza zaprezentować opinii publicznej.

Roman Giertych / Fot. Paweł Wodzyński / East News

Padną pytania także o słynne już wyjęcie przez Giertycha karty do głosowania w Sejmie. Porozmawiamy o aborcji i o tym, jak zamierza dalej zachowywać się w liberalnym klubie Koalicji Obywatelskiej.



