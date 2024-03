Gościem wtorkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł PiS Radosław Fogiel. Porozmawiamy między innymi o przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Czy Jarosław Kaczyński powinien w dalszym ciągu kierować partią? Czy PiS pod obecnym przywództwem ma szansę na sukces w tegorocznych wyborach samorządowych i europejskich? A może czas na prezesa z młodszego pokolenia lub na nowy projekt polityczny? Czy tego typu inicjatywa mogłaby powstać wokół prezydenta Andrzeja Dudy?

Radosław Fogiel / Piotr Szydłowski / RMF FM

Zapytamy ponadto o piątkowe posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa, gdzie Jarosław Kaczyński ma być jednym ze świadków. Czy stawi się na obradach komisji? Zechce odpowiadać na pytania posłów? Czy Prawo i Sprawiedliwość boi się obrad trzech komisji śledczych, które obecnie pracują w Sejmie?

