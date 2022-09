Centroprawica wygrała wybory parlamentarne we Włoszech. Największą partią zostaną Bracia Włosi, sojusznicy PiS z partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. "Na pewno będzie to dobry partner do dyskusji o przyszłości UE dla rządu w Polsce" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Podkreślił, że PiS będzie przede wszystkim rozmawiał z Giorgią Meloni, która najprawdopodobniej zostanie premierem.

Przydacz: Bracia Włosi to będzie dobry partner do dyskusji o przyszłości UE Robert Mazurek wskazał, że w rządzie znajdzie się także Liga i jej lider Matteo Salvini, który wielokrotnie wyrażał prorosyjskie i proputinowskie poglądy. "Jeśli chodzi o Salviniego, to jako człowiek zajmujący się Wschodem, mam dużo uwag do jego polityki. On w ostatnich tygodniach dość mocno dystansował się od Rosji, krytykował Putina, mówił, że będzie popierał sankcje. Będziemy sprawdzać" - mówił Przydacz. Wiceszef MSZ skrytykował także szefową KE Ursulę von der Leyen, która powiedziała, że w przypadku problemów z nowym rządem w Rzymie zastosuje podobne środki, co wobec Polski i Węgier. "Pokazuje to, że Komisja Europejska przestała być strażniczką traktatów, stała się strażniczką interesów największych aktorów polityki europejskiej, czyli Niemiec i po części Francji. I w sytuacji, w której nie akceptuje wyniku wyborczego będzie wykorzystywać prawne i finansowe narzędzia, by zmieniać tam rzeczywistość" - mówił. Wiceszef MSZ został także zapytany o deklarację szefowej KE, że nie wypłaci na razie środków z KPO Polsce, gdyż ta nie spełniła warunków. "Ursula von der Leyen uznała, że to będzie element wpływu na rzeczywistość polityczną w Polsce. Powiedziała, ze kibicuje tutaj przede wszystkim Donaldowi Tuskowi" - mówił Marcin Przydacz. Stwierdził, że rząd liczy na konstruktywny dialog z KE. "Mamy nadzieję, że w dyskusji politycznej uda się wypracować rozwiązanie zwłaszcza, że strona polska wypełniła wszelkie możliwe zobowiązania, jakie na siebie przyjęła" - mówił. Nasz gość mówił także o słowach Jarosława Kaczyńskiego, który na spotkaniu z wyborcami oznajmił, że możliwe jest pozwanie Brukseli w związku z niewypłacaniem środków z KPO. Przydacz odparł, że "TSUE jest od tego, by zmusić Komisję do przestrzegania prawa europejskiego". "Nad tym pracują nasi prawnicy. Jeśli okaże się, że wnioski do trybunału będą miały racje bytu, to będziemy je składać" - powiedział. "Część z tych pieniędzy jest udzielana w formie pożyczek, więc nie jest wykluczone, że jeśli nie będziemy mieli możliwości pozyskiwania tych środków, to nie będziemy również żyrować tej pożyczki" - podkreślił.