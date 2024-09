Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski. Porozmawiamy m.in. o ostatnich wypowiedziach premiera Donalda Tuska dot. "purystów prawnych" i "demokracji walczącej".

Wideo youtube

Prof. Ryszarda Piotrowskiego zapytamy ponadto, co sądzi o proponowanych przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara działaniach wobec sędziów. Jak powinni oni wyrażać "czynny żal"?

