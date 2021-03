"Młodzi ludzie są dobrze wyedukowani, jak mogą wyglądać objawy Covid-19. Kiedy prowadzą swoją działalność gospodarczą albo ich rodziny prowadzą taką działalność, mogą pójść na kwarantannę i przedsiębiorstwo może ucierpieć to wolą się nie zgłaszać, zostać w domu. Wolą wziąć urlop, nie testować się, aby nie zdradzać tego, że są chorzy na Covid" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Krajewski, lekarz rodzinny i prezes Porozumienia Zielonogórskiego. "Korzystanie z koncentratorów tlenu w sytuacji, kiedy jest niewydolność oddechowa, ma bardzo ograniczoną wartość" - ocenił, odnosząc się do prób leczenia się na własną rękę podejmowanych przez niektórych chorych. "Kiedy ktoś kupił sobie koncentrator tlenu, wypożyczył czy załatwił w jakikolwiek sposób i uznaje, że ten koncentrator tlenu może spowodować przeżycie w domu powikłania, jakim jest ostra niewydolność oddechowa, to jest szalony" - dodał gość Marcina Zaborskiego.

