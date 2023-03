​"Sądownictwo międzynarodowe to nie jest sprint. To jest bieg długodystansowy, więc, mimo że teraz wydaje się to mało prawdopodobne, to jednak takiej opcji bym nie wykluczała" - w ten sposób gość Roberta Mazurka - prof. Patrycja Grzebyk z Uniwersytetu Warszawskiego komentowała decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w związku ze zbrodniami wojennymi popełnionymi w Ukrainie.