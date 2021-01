„Jest szansa na powrót uczniów do szkół w lutym” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki zaznaczył, że ta decyzja będzie podejmowana w oparciu o aktualne dane dotyczące rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce. „Jak obserwujemy to, co się dzieje w ostatnich kilkunastu dniach, to dzienne liczby zakażonych są dość stabilne i na niższym poziomie niż się spodziewaliśmy” – zaznaczył gość Roberta Mazurka dodając, że w pierwszej kolejności do nauczania stacjonarnego w szkołach wrócą ósmoklasiści i maturzyści.

REKLAMA