"Niekoniecznie będą prace nad zmianą ustawy antyaborcyjnej. W tej chwili nie mogę tego powiedzieć. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma bardzo bogate uzasadnienie" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Suski. "Dopiero po głębokiej analizie uzasadnienia wyroku będzie decyzja, co dalej" - dodał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Wygodne dla opozycji jest wmawianie ludziom narracji, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest związany z zasłanianiem jakiś wydarzeń. Trybunał jest instytucją niezależną. Mówienie, że steruje nim jedna osoba jest nieprawdziwe - tak Marek Suski w Porannej rozmowie w RMF FM skomentował publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji w Dzienniku Ustaw.



Cykl pracy Trybunału Konstytucyjnego nie jest związany, z tym co jest ewentualnie na scenie politycznej - oświadczył poseł Prawa i Sprawiedliwości dodając, że w tej chwili nie może powiedzieć, czy PiS planuje rozpoczęcie prac nad zmianą ustawy antyaborcyjnej.

Cytat Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma bardzo bogate uzasadnienie. Dopiero po głębokiej analizie i wyciągnięciu wniosków będzie decyzja, co dalej powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Suski

"Zawieszenie Girzyńskiego w prawach członka PiS to bolesna kara"

Wszystkich obowiązują takie same zasady. Jeżeli krytykowaliśmy celebrytów, Millera i innych ludzi za to, że się poza kolejnością zaszczepili to, jeśli nasz członek się zaszczepił (Girzyński - przyp. red.), to został zawieszony. To bardzo bolesna kara - przyznał Marek Suski.

Prawo powinno być równe dla wszystkich - zaznaczył gość Roberta Mazurka.

"Emilewicz przeprosiła, na tym etapie wydaje się, że to wystarczy"

Podczas porannej rozmowy w RMF FM padło także pytanie o Jadwigę Emilewicz i jej wyjazd z synami na narty, mimo koronawirusowych obostrzeń.



Jadwiga Emilewicz złożyła szerokie wyjaśnienia i przeprosiny. Na tym etapie wydaje się, że to wystarczy - ocenił Marek Suski. Robert Mazurek dopytywał polityka Prawa i Sprawiedliwości jednak o to, czy posłanka zostanie ukarana.

Jadwiga Emilewicz została bardzo skrytykowana i przepraszała za niezręczność swojego zachowania. To, czy zostanie ukarana zależy od rzecznika - oświadczył Suski.

Suski o włamaniu na jego konta

Cytat Słyszę czasem takie zarzuty: pan jest w komisji, panu się włamano. No tak. Ale ludziom się włamują do mieszkań i nie ma się pretensji do nich, że ktoś na kogoś napadł powiedział w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Marek Suski

Kilka dni temu na konto twitterowe posła i pocztę elektroniczną członka komisji ds. służb specjalnych włamali się hakerzy. Poseł PiS podkreślał, że jego komputer "może być obiektem zainteresowania" Ale ja nie mam żadnych tajnych informacji ani na komputerze, ani na swoich kontach - zaznaczył Suski.

Są procedury, które uniemożliwiają posiadanie takich dokumentów - zapewniał.

Nie jestem przekonany, że z jakąś łatwością się włamano na moje konto. Było one zabezpieczone. Natomiast włamań w ostatnim czasie było dość dużo - stwierdził.

