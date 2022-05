Dziś po raz kolejny wzrosną w Polsce stopy procentowe. To fatalna wiadomość dla kredytobiorców. "Niestety w Polsce konsumenci, a także przede wszystkim sektor finansowy, sektor bankowy przerzuca ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych na konsumenta. Jesteśmy ewenementem w skali europejskiej, a także w naszym regionie" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Szalejąca inflacja wynosi w Polsce już ponad 12 proc. Kiedy to się skończy? Inflacja zawsze z nami będzie. Na tym poziomie pewnie do końca tego roku. W przyszłym roku nadal będzie na podwyższonym poziomie, czyli będzie w okolicach 8 proc. - mówił gość Roberta Mazurka.

Szczyt inflacji? Niestety przed nami. W sierpniu spodziewamy się szczytu inflacji na poziomie 13 proc. - powiedział Arak.

Wskaźnik inflacji może być mylący, bo na przykład żywność podrożała znacznie powyżej poziomu inflacji. Zarówno pan, ja, emerytka, czy chociażby student mamy różne koszyki inflacyjne. Zdaniem każdego urzędu statystycznego jest wyliczenie średniej dla nas wszystkich. Po to mamy ten wskaźnik, żeby wiedzieć, jak to się zmienia w czasie i żeby porównywać się z innymi krajami - wyjaśniał ekonomista.

Dziś po raz kolejny wzrosną w Polsce stopy procentowe, a co za tym idzie raty kredytów hipotecznych. Niestety w Polsce konsumenci, a także przede wszystkim sektor finansowy, sektor bankowy przerzuca ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych na konsumenta. Jesteśmy ewenementem w skali europejskiej, a także w naszym regionie. W każdej sytuacji, w której zmienia się inflacja, będzie się zmieniała polityka banku centralnego, będzie podnosił stopy procentowe, będzie ulegał zmianie wskaźnik WIBOR, od którego uzależniona jest rata kredytu przy zmiennej stopie procentowej - mówił Arak.

Czy Rosja zbankrutuje po kolejnych sankcjach? Technicznie może zbankrutować. Faktycznie będzie to oznaczało dla Rosji 10 proc. mniej przychodów dla budżetu centralnego rosyjskiego. Jest to dużo, ponieważ to państwo ma niskie podatki, którymi przyciągało między innymi inwestorów zagranicznych - stwierdził gość rozmowy.

Bank centralny musi podnosić stopy procentowe, żeby walczyć z inflacją, bo prawie 7 pp. z tego wskaźnika to są czynniki wewnętrzne, na które może mieć wpływ bank centralny w przypadku polskiej gospodarki - mówił Piotr Arak w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM.

Jednocześnie, według dyrektora PIE, rząd nie będzie obcinał wydatków socjalnych, jak np. trzynasta emerytura. Lepiej jest nie ograniczać wydatków gospodarstw domowych, ponieważ to będzie powodowało niepokój społeczny - mówił Arak.

Dyrektor PIE był pytany także o to, czy czeka nas globalny kryzys ekonomiczny. Wielu ekonomistów to wieszczy - mówił. Jest ryzyko tego, że będziemy mieli szereg krajów, które będą niewypłacalne w tym roku, zwłaszcza kraje rozwijające się - dodał. Jego zdaniem wiele krajów może borykać się z problemem głodu. Liban, który już zbankrutował, w 96 proc. jest uzależniony od dostaw pszenicy z Ukrainy i Rosji - mówił Arak.