16 medali dla Polski na igrzyskach w Paryżu to upragniona liczba Michał Dukaczewski / RMF FM

W Paryżu trwają igrzyska olimpijskie. Według analityków firmy Gracenote, specjalizującej się w opracowywaniu metadanych, Polacy mogą zdobyć 11 medali.

Na razie Polska może pochwalić się jednym medalem. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zdobyła w niedziele srebrny krążek w slalomie K1!

A na ile medali liczy gość Porannej rozmowy w RMF FM, czyli prezes polskiego Komitetu Olimpijskiego - Radosław Piesiewicz?

Ile medali zdobędą Polacy?

"Dziś liczę mocno na judoczkę i szpadzistki. Wierzę, że dziś zdobędziemy trzysetny medal na igrzyskach. Tych szans medalowych mamy bardzo wiele, ale to jest sport. Liczę, że 10 to będzie, a co więcej to będziemy się bardzo cieszyli. 16 medali to byłaby upragniona liczba. Wierzę w każdego sportowca i staram się im przekazywać, że walczą o marzenia - mówił gość Tomasza Terlikowskiego.

"Samo zakwalifikowanie się na igrzyska jest bardzo trudne, bardzo ciężkie, ale trzeba też w mentalności pokazać, że my bardzo mocno wierzymy w naszych sportowców i za każdym razem to powtarzam i będę powtarzał to są fantastyczni ludzie, którzy ciężko trenowali, by zakwalifikować się na igrzyska" - dodawał Piesiewicz.

Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa, na co mogą liczyć ci sportowcy, którzy otrzymają medale?

"To trochę jest tak, że my zmieniliśmy filozofię w ogóle organizacyjną Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wspomagamy te mniejsze związki, a te mniejsze związki przekazują te środki na sportowców i to już widać, jak to zaczęło działać, jak to zaczęło funkcjonować. A jeżeli chodzi o nagrody, to ten budżet budowaliśmy i budujemy cały czas w oparciu o to, że nasi sportowcy zasługują tak jak na najwyższe nagrody za złoty medal"- mówił prezes PKOl.

Gospodarz Porannej rozmowy dopytywał o konkretne kwoty i nagrody.

