"Z globalnej perspektywy Polska jest krajem sukcesu. Powinniśmy zmienić sposób myślenia, skończyć z prowincjonalnym minimalizmem. Polskę stać na to, żeby być gospodarczym liderem Europy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Marcin Piątkowski, ekonomista pracujący w Waszyngtonie.

Piątkowski o "babciowym", 500 i 800 plus

Robert Mazurek pytał swojego gościa, czy przyjęty ostatnio przez rząd projekt "babciowego" to nie rozrzucanie pieniędzy z helikoptera? "Babciowe" nam się przyda. Polska potrzebuje większej liczby kobiet, które pozostaną na rynku pracy. I musimy poradzić sobie z naszym problemem demograficznym, który jest największym wyzwaniem dla Polski w ciągu kolejnych dekad. W przeszłości zaniedbaliśmy ten problem, co teraz odbija się nam czkawką - mówił prof. Marcin Piątkowski.

Dopytywany o programy 500 i 800 plus, które nie pomogły rozwojowi demograficznemu, ekonomista stwierdził, że "dzietności to za bardzo nie pomogło, ale pomogło podniesieniu godności społeczeństwa, prawie zlikwidowało biedę".

Piątkowski: Fiskalny fundamentalizm podcina nam skrzydła

Polska jest cały czas krajem, który jest niedoinwestowany. Przez tysiąc lat byliśmy z tyłu Zachodu i mamy ogromny potencjał, żeby iść do przodu i inwestycje są tutaj kluczowe - mówił ekonomista.

Prof. Marcin Piątkowski to autor książki "Złoty wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość". Robert Mazurek dopytywał swojego gościa o fakt, że Polacy na co dzień nie odczuwają aż tego sukcesu.

Gdybyśmy wydali więcej, to jeszcze byliśmy bardziej do przodu. Gdyby nie fiskalny fundamentalizm, który nam podcina skrzydła, dzisiaj bylibyśmy już na poziomie dochodu Hiszpanii, a tak to zajmie nam kolejną dekadę - mówił Piątkowski.

