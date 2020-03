"Nie zapisałem się do PSL. Jestem na etapie tworzenia swojej partii" - mówi gość Porannej rozmowy w RMF FM Paweł Kukiz. "Chcę dać jasny sygnał wyborcom, że nie jestem członkiem PSL" - zaznacza. Jak ma się nazywać nowa partia Pawła Kukiza? K-15 - odpowiada poranny gość Roberta Mazurka.

Mam nadzieję, że jak przyjedzie do Polski, to zamkną ją w szpitalu - mówi o swojej córce, która jest na Sycylii - Paweł Kukiz. W Szpitalu Dzieciątka Jezus, gdzie odpadają tynki - dodaje gość Roberta Mazurka i jak zaznacza: może przejdą jej tego typu decyzje. A szczególnie narzeczonemu, takiemu światowemu o poglądach lewicowych.

Miała być pogadanka z udziałem prezydenta o tym jak myć ręce, a zamieniło się to w proces legislacyjny - tak gość RMF FM komentuje wczorajsze obrady Sejmu. Pytany o wynik Władysława Kosiniaka - Kamysza w wyborach prezydenckich, odpowiada: myślę, że będzie to wynik dwucyfrowy.

Gość: Paweł Kukiz

Robert Mazurek: Wczoraj pracował pan w Sejmie nad ustawą o koronawirusie. Jakieś oznaki paniki w izbie?

Paweł Kukiz: Bardziej pracowali co posłowie, którzy są członkami komisji zdrowia. Reszta siedziała tam, żeby nacisnąć w odpowiednim momencie przycisk. Siedzieliśmy praktycznie od rana do blisko północy. Miało być spotkanie informacyjne i pogadanka z udziałem prezydenta na temat, jak myć ręce i tym podobne sprawy, a zamieniło się to w proces legislacyjny, który trwał błyskawicznie. Jak to zwykle bywa.

Córka we Włoszech na wakacjach. To pana nie martwi bardziej?

Na Sycylii. Bardzo mnie martwi, ale proszę mnie nie prowokować do rodzinnych sporów.

Że jej pan z głowy wybije?

Nie, ja jej nie wybiję. Ja mam nadzieję, że jej wybiją z głowy, jak przyjedzie do Polski, bo wyjechała w dniu, kiedy już te historie były ogłaszane. Ja oczywiście odradzałem, ale mam nadzieję, że jak przyjedzie do Polski, to ją zamkną w szpitalu Dzieciątka Jezus na trzy tygodnie. Tam się tynki sypią i odpada sufit. I jej przejdą tego typu decyzje. A szczególnie narzeczonemu, takiemu światowemu o poglądach lewicowych.

Widzicie państwo, przed państwem ojciec a nie polityk Paweł Kukiz. A wracając do pańskiej politycznej postawy, to nie wsparł pan "tygrysa PSL-u" na konwencji. Dlaczego?

Tygryska.

"Mój ty tygrysie" mówiła, zdaje się.

Tygrysie? Zrozumiałem "tygrysku".

Tygrysie mówiła Paulina Kosiniak-Kamysz, chyba że pan mówi do Władysława Kosiniaka-Kamyszka tygrysku.

Nie mówię tygrysku, ale czytałem kiedyś "Przygody Kubusia Puchatka" i trochę mi tygryska nawet przypomina kandydat (na prezydenta - red.).

Będzie pan wspierał "tygryska" w kampanii?

Raczej nie będzie musiała pani Paulina dookreślać, bo zachowała się jak tygrysica, więc w związku z tym jest rzeczą naturalną, że tygrysica jest z tygrysem.

Patrzę na pańską garderobę. Proszę się nie gniewać.

Niechlujna?

Nie, nie, bardzo chlujna tylko nie widzę znaczka, nie widzę koniczynki. Z resztą u kandydata PSL-u też nie widziałem ostatnio koniczynki. Zdradziliście znaki Ruchu Ludowego.

Ja się nie zapisałem do PSL-u. Jestem raczej na etapie tworzenia własnej partii, a nie poszerzania grona PSL.

