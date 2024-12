Posłanka Paulina Matysiak, zawieszona w prawach członka partii Razem, będzie w czwartek gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM.

Paulina Matysiak / Michał Dukaczewski / RMF FM

Z Pauliną Matysiak porozmawiamy m.in. o pierwszym roku rządu Donalda Tuska. Zapytamy o posunięcia nowej koalicji, za które posłanka partii Razem jest w stanie pochwalić rządzących.

Zapytamy także o coraz słabsze notowania Razem oraz doniesienia o rozdrobnieniu lewicy w wyborach prezydenckich.

