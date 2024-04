Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Paulina Matysiak z Partii Razem.

Paulina Matysiak / Michał Dukaczewski / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o zbliżających się wyborach samorządowych i tarciach w koalicji, unieważnionych bądź przełożonych audytach ws. CPK i dwugłosie wśród koalicjantów ws. postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

Zapraszamy tuż po 08:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i do naszych mediów społecznościowych!