"Donald Tusk jest w Platformie - nie musi do niej wracać. Jest członkiem, jest honorowym przewodniczącym wręcz. To Platforma wskazywała go jako kandydata na szefa EPP. Nie uważam, że wróci w sposób taki, jak niektórzy myślą - że jutro ogłasza, że chce być szefem Platformy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann. "Tusk może być dla nas jako dla opozycji osobą, która będzie integratorem różnych ruchów i złoży tę scenę polityczną" - zauważył.

REKLAMA