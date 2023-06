"Rosjanie wpływają na polską politykę, na polskie życie gospodarcze w różne sposoby, na różnych etapach. Te wpływy są czasem widoczne, czasem mniej widoczne. To jest bardzo poważny problem dla Polski" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki i były pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. W ten sposób odniósł się do tematu powołania komisji ds. badania rosyjskich wpływów.

Wideo youtube Jak stwierdził Naimski, rosyjskie wpływy widać np. poprzez ingerencję w działania gospodarcze. To jest sytuacja, w której niekorzystne dla Polski porozumienia gospodarcze były podpisywane i wiemy o tym - mówił. Ja myślę, że pan premier Waldemar Pawlak w 2009-2010 roku doskonale wiedział, że umowy, które negocjuje, są dla Polski niekorzystne. Dlaczego to robił? To jest kwestia do zbadania przez tę komisję. Można zapytać pana premiera Pawlaka. Myślę, że komisja będzie o takie rzeczy pytała. Będzie także pytała o inne rzeczy. Był pakiet umów gazowych, które negocjował wtedy premier Pawlak i jego współpracownicy, ale równolegle były toczone rozmowy na temat porozumień energetycznych, dotyczących prądu, o czym teraz w ogóle się nie mówi, a one były niezwykle groźne dla Polski - stwierdził. Dlaczego nikt zatem nie usłyszał zarzutów w tej sprawie? O to trzeba pytać prokuratury. Komisja powinna i tę kwestię wyjaśnić - odpowiedział gość Roberta Mazurka. Jak dodał, komisja ds. badania rosyjskich wpływów jest bardzo potrzebna. Miejmy nadzieję, że będzie funkcjonowała w taki sposób, żeby doprowadzić od rezultatów widocznych dla wszystkich. Dlatego że te wpływy rosyjskie były i są. Trzeba się przed nim bronić, zabezpieczać - powiedział. Czy Naimski chciałby wejść do komisji? Zostawmy to. (...) Na temat składu komisji będą obradowały odpowiednie gremia - mówił. Robert Mazurek pytał swojego gościa, ile czasu zajmie zbadanie rosyjskich wpływów w Polsce. To zależy od głębokości tego badania, od zakresu komisji, od zakresu działania, które komisja będzie miała narzucone. Komisja - według tego planu, który teraz jest - jest komisją państwową, a nie parlamentarną, nie sejmową, w związku z czym ma nieokreślony czas działania, a nie ograniczony tylko do jednej kadencji Sejmu. W związku z tym wybory październikowe nie ograniczają działania komisji - zaznaczył Naimski. Sądzę, że niektóre kwestie związane z rosyjską obecnością są ewidentne i tak naprawdę wystarczy je zebrać i upublicznić - podsumował. Zobacz również: "Polowanie z nagonką na opozycję". Szejna ostro o "lex Tusk"

