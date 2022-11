"Prawdopodobieństwo, że powtórzy się taka sytuacja, jak w Przewodowie (…) jest znikome" – zapewniał w Porannej rozmowie w RMF FM Jakub Kumoch. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej uważa, że wprowadzenie w Polsce systemu wysyłania ostrzeżeń przed ewentualnymi nalotami w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej byłoby "straszeniem mieszkańców przygranicznych miejscowości czymś, co nie nastąpi". "Byłby to tylko dzwonek, który ich budzi i przeszkadza. Na pewno nie prowadziłoby to do zwiększenia bezpieczeństwa" - ocenił Kumoch.

Pojawiał się kilkukrotnie taki postulat, że kiedy jest alarm przeciwpowietrzny w obwodzie lwowskim (w Ukrainie - przyp. red.) to również rozbrzmiewają syreny w naszych miasteczkach czy wsiach przygranicznych. Alarmy obwodach Ukrainy są codziennie, kilka razy dziennie - argumentował Kumoch.

Nie mówię, że w gdzieś w pewnym momencie takie decyzje nie będą przyjmowane - zaznaczył jednak polityk.

Kumoch poinformował, że śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w Przewodów nadal trwa.

My też nie powiedzieliśmy, że na 100 proc. wiemy (co się stało w Przewodowie - przyp. red.). Mówimy tylko, która teoria jest bardziej prawdopodobna. Skoro śledztwo się jeszcze toczy to są jakieś pytania, na które muszą zostać udzielone odpowiedzi - podkreślił Kumoch.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej przyznał, że postawa prezydenta Ukrainy w kontekście incydentu na Lubelszczyźnie "nie jest przyjemna". Wołodymyr Zełenski mówił w czwartek, że nie wie, co stało się w Przewodowie, ale jest pewien, że na terytorium Polski spadł rosyjski pocisk.

Inaczej byśmy chcieli, żeby to było komunikowane, ale rozumiemy człowieka, który prowadzi wojnę - powiedział Kumoch. Polska strona twierdzi, że najprawdopodobniej to ukraińska rakieta spadła na Przewodowo, zabijając dwie osoby i był to nieszczęśliwy wypadek.

Dopuszczenie ukraińskich śledczych (do Przewodowa - przyp. red.) jest spełnieniem minimalnego wymogu. Jeżeli komuś stawia się pewną teorię, która nie jest dla niego do końca korzystna, to warto, żeby mógł sam naocznie się przekonać i ewentualnie przedstawić swoje kontrargumenty. To elementarna zasada sprawiedliwości i dobrze się stało, że śledczy z Ukrainy zostali dopuszczeni na miejsce - dodał.

To, czy możemy na terenie Ukrainy już strącać rakiety to jest decyzja Sojuszu Północnoatlantyckiego. To by de facto oznaczało przystąpienie do wojny. Polska sama na Ukrainie interweniować nie będzie - oświadczył Kumoch.

Czy Zachód naciska na Ukrainę, żeby rozpoczęła rozmowy pokojowe z Rosją? - dopytywał swojego gościa Robert Mazurek.

Udałem się do Kijowa i rozmawiałem o tym, jak dokładnie wygląda sytuacja i czy takie naciski są i czy w jakiś sposób możemy pomóc. Zapewniono mnie kilkukrotnie, że jest to wymysł medialny. Nie ma nacisków na negocjację z Rosją. Są naciski na zmianę języka. Poproszono, żeby Ukraina też wyrażała gotowość do rozmów. Ukraina jest do tego gotowa, warunkiem tych rozmów jest oczywiście wycofanie się sił rosyjskich z Ukrainy - odpowiedział Jakub Kumoch.

W Porannej rozmowie w RMF FM padły także pytania o ostatnią decyzję władz Ukrainy, jaką było mianowanie wiceministrem spraw zagranicznych tego kraju Andrija Melnyka, autora niedawnych wypowiedzi w obronie Stepana Bandery.

Pan ambasador trochę się zagalopował. Tamte wypowiedzi był bardzo niefortunne, skandaliczne. Porównywanie Polski do III Rzeszy i do ZSRR wtedy to jest obraza pamięci ofiar holokaustu i Wielkiego Głodu na Ukrainie. Ja myślę, że pan ambasador to zrozumiał. Nie chcę eskalować tego problemu. Mam nadzieję, że usłyszymy przynajmniej parę słów na temat tego, że to było niefortunne - powiedział Kumoch.

