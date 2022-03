"Polska pomogła delegacji ukraińskiej w dotarciu na rozmowy na Białorusi dotyczące zawieszenia działań wojennych. Rozmawiać trzeba, ale cały czas widzimy, że sytuacja na froncie wygląda niedobrze" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk. "Patrząc na to, co się dzieje, na ilość otwartych frontów, zaangażowanie sił i środków ze strony Federacji Rosyjskiej, narastająca brutalność działań wskazuje na to, że raczej szybko do zakończenia działań zbrojnych nie dojdzie" - przyznawał szef kancelarii premiera.

Wydaje się, że Putin brutalizację eskaluje po to, żeby zastraszyć i złamać ducha Ukraińców, ale tego nie da się zrobić - zauważył Michał Dworczyk.

Dwa dni temu byłem na Ukrainie - praktycznie w każdej miejscowości stoją barykady, mnóstwo mężczyzn, którzy nie są powołani, jest z bronią, tworzą się takie samoobrony. Widać, że ten kraj sam się zmilitaryzował. Olbrzymia część tych, którzy pozostali, chce walczyć, nie chce wpuścić, jak oni mówią, Moskali do Ukrainy - zaznaczył minister.

Robert Mazurek pytał szefa kancelarii premiera o to, jak pomagać Ukraińcom. Chyba nie ma rodziny, osoby w Polsce, która by nie chciała pomóc naszym sąsiadom. To jest piękne, że mamy odruch serca. Ale musimy to ustrukturyzować - podkreślał Dworczyk. Jeżeli chodzi o działania w Polsce, to tutaj wszystkie działania związane ze wspieraniem uchodźców koordynuje MSWiA. Jest stworzony cały system opieki nad tymi osobami, które przyjeżdżają. Pomoc, która jest wysyłana na Ukrainę - tu musi być zorganizowana i ustrukturyzowana - mówił nasz gość.

Jeżeli chcemy wysłać rzeczy na Ukrainę - najlepiej te wszystkie dary przekazywać w ramach zorganizowanych zbiórek. One potem trafiają do wojewódzkich punktów zbierania darów, potem do hubów skąd są transportowane na Ukrainę - opisywał Dworczyk.

Nasi partnerzy ukraińscy przesyłają nam na bieżąco listę potrzeb. Jest bardzo zróżnicowany asortyment, są lekarstwa, medykamenty, które trzeba kupować, bo nie są to medykamenty, które ktoś może mieć w domowej apteczce. Jest też bardzo dużo uchodźców wewnętrznych. Potrzebne są i ubrania, i ciepłe koce, i żywność - wyliczał Dworczyk.

Jak zaznaczył minister, do wczoraj przyjęli ponad 300 tys. uchodźców. Teraz kolejki się zmniejszają, zostały przez straż graniczną ukraińska uproszczone procedury, kobiety i dzieci zostają wpuszczane praktycznie bez kolejki - opisywał.

Absolutna większość Ukraińców, która przyjeżdża, przyjeżdża do przyjaciół, znajomych, rodzin. Są też rodziny, które nie mają tutaj żadnych krewnych i znajomych - mają zabezpieczone miejsca noclegowe, możliwość wsparcia pod każdym niemal względem. W tej chwili świadczenia medyczne dla tych osób są bezpłatne, podobnie jak przejazdy kolejami - deklarował minister.

Boris Johnson przylatuje rozmawiać o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. A w drodze do Estonii zatrzymuje się w Warszawie dlatego, że Polska w ostatnich tygodniach jest absolutnym liderem jeśli chodzi o prowadzenie działań na rzecz wsparcia dla Ukrainy - mówił Michał Dworczyk w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM.

Szef kancelarii premiera był też pytany o wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. To trzeba dopracować. Dlatego m.in. dzisiaj premier Mateusz Morawiecki ma spotkanie z panią von der Leyen, żeby wypracowywać zasady wejścia Ukrainy do UE - powiedział Dworczyk.

Wkrótce całość spisanej rozmowy.