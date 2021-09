Dziś do Polski przyleci ok. 250 Afgańczyków z bazy w niemieckim Ramstein - potwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. „"Polska w ramach solidarności sojuszniczej zgodziła się przyjąć na okres do 3 miesiąc ok. tysiąca Afgańczyków, którzy pomagali NATO w Afganistanie w ciągu ostatnich lat" - ujawnił gość Roberta Mazurka.

Grupa Afgańczyków przyleci dziś do Poznania. Będzie tam mieszkać w hotelu. Część osób z tej tysięcznej grupy trafi też do Lublina. W ciągu najbliższych 3 miesięcy będą wyjeżdżali do krajów docelowych. W Polsce zostanie maksymalnie 50 osób - w ramach zobowiązań sojuszniczych - mówił Dworczyk. Czy wyrażą takie zainteresowanie - przekonamy się już na miejscu. Procedura jest taka, że przed przylotem do Polski nasze służby weryfikują osoby, które mają trafić do naszego kraju - bez względu na to, czy chcą pozostać w naszym kraju, czy w innym - dodawał.

Jak ujawnił Michał Dworczyk, do tej pory przyjęliśmy ponad 900 Afgańczyków, którzy pomagali w ciągu 20 lat polskiemu kontyngentowi wojskowemu czy polskim dyplomatom w Afganistanie. To są te osoby plus ich rodziny. W tej chwili kończą kwarantannę w ośrodkach podległych Urzędowi ds. Cudzoziemców. Kończą się procedury, w ramach których mogą ubiegać się o status uchodźcy. Czy zdecydują się zostać, czy wyjechać, tego nie wiemy - mamy sygnały o pojedynczych osobach, które będą chciały zostać w Polsce - mówił szef kancelarii premiera.