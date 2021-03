Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Zapytamy o kolejne tarcia w łonie Zjednoczonej Prawicy. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry podkreśla swoją odrębność w rządowej koalicji na coraz to różniejsze sposoby. W czwartek zagłosowała w Sejmie razem z opozycją w jednej z mniej ważnych spraw – komentatorzy odebrali to jednak jako jednoznaczny polityczny sygnał ludzi Ziobry wobec PiS. Co na to Jarosław Kaczyński? Marka Suskiego zapytamy również m.in. o losy kolejnej "Piątki dla zwierząt": czy nowa ustawa ma szanse zostać wkrótce uchwalona?

