PiS może wygrać wybory, ale musi zabrać się do roboty - stwierdził były premier Kazimierz Marcinkiewicz, który był gościem w Porannej rozmowie w RMF FM. Jego zdaniem, skala skłócenia w Zjednoczonej Prawicy jest tak duża, że utrudnia to obozowi rządzącemu prowadzenie kampanii wyborczej. Koalicja Obywatelska ma wszelkie dane, aby wygrać, co nie znaczy, że przejąć władzę - ocenił Marcinkiewicz.

Czy PiS ma szansę wygrać wybory - zapytał Krzysztof Berenda. Oczywiście, że ma szansę, dlatego, że ma atuty. Ma spółki Skarbu Państwa, ma wszystkie instytucje, ma swoje własne media nazywane publicznymi, ma całą tę propagandę za sobą - stwierdził były premier. W jego opinii, PiS "przestał mieć rację, przestał prowadzić publiczną dyskusję, oddał pole Tuskowi". PiS może wygrać, ale musi "zabrać się do roboty" - ocenił gość Porannej rozmowy w RMF FM. Tusk się siłą przebił - głównie marszem, ale już przed marszem na to wyglądało - dodał Kazimierz Marcinkiewicz. Oceniając sytuację w obozie rządzącym Marcinkiewicz stwierdził: Oni się nazywają Zjednoczoną Prawicą, ale oni żadną zjednoczoną prawicą nie są. Oni są niesamowicie skłóceni, a jeszcze na dodatek frakcje boją, że przegrają wybory i zaczynają jeszcze bardziej chapać. To przeszkadza w prowadzeniu kampanii. Jeszcze będzie dużo przetasowań - odparł były premier pytany o prognozę wyniku wyborów. Koalicja Obywatelska ma wszelkie dane, aby wygrać, co nie znaczy, że przejąć władzę. (...) Idą w kierunku 40 proc., ale to jest niewystarczające, żeby przejąć władzę - ocenił. Nie wiemy, co się jeszcze wydarzy z Konfederacją, czyli z "młodym PiS-em". Oni czują wiatr w żaglach, ale jeśli zaczną odbierać PiS-owi, to (...) PiS przestanie ich pompować - zaznaczył Marcinkiewicz. Były premier przedstawił również swoją opinię na temat powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Kaczyński od wielu miesięcy był zmuszany przez tzw. zakon PC, czyli przez tych najstarszych swoich druhów - Suskich i tym podobne - żeby jeździł po Polsce, żeby to on ogłaszał program PiS-u na wybory i żeby został wicepremierem i trochę "zmniejszył" Morawieckiego - tłumaczył Marcinkiewicz. Było pytanie: jeśli PiS wygra, to kto wygra te wybory, albo kto będzie twarzą PiS-u. On (Kaczyński - przyp. red.) robi wszystko, żeby tą twarzą nie był Morawiecki - kontynuował były premier. Chodzi o to, jak podkreślił, żeby Morawiecki nie urósł w siłę i nie stal się następcą Jarosława Kaczyńskiego. (Artykuł w trakcie tworzenia)

