Gościem poniedziałkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Naszego gościa zapytamy między innymi o to, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski i co dalej z wojskową pomocą dla Ukrainy.

Czy nasz kraj wyśle kolejne samoloty? Czy Polacy mieszkający w Rosji mogą czuć się bezpiecznie po aresztowaniu Evana Gershkovicha, korespondenta amerykańskiej gazety „The Wall Street Journal"? O to też zapytamy Marcina Przydacza, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej w Porannej rozmowie w RMF FM.

