Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Marcin Mastalerek, szef gabinetu Prezydenta RP. Porozmawiamy o dalszej współpracy na linii prezydent-rząd, również w kontekście zbliżającego się przewodnictwa Polski w Radzie UE oraz o tym, czy czasowe zawieszenie prawa do azylu rozwiązuje problem na wschodniej granicy.

Marcin Mastalerek / Marcin Suchmiel / RMF FM

Zapytamy też o plany prezydenta po zakończeniu kadencji i o to, czy Andrzej Duda zaangażuje się w kampanię prezydencką po stronie kandydata PiS-u.

