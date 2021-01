„Dla nas to jest bardzo zadowalające. Wiemy doskonale, że praca, która była wykonana w lecie, skutkuje. Fajnie, że ta forma nabiera na mocy i chłopaki pokazują się z wielkim pazurem i pokazują, jak się skacze” – chwalił formę naszych skoczków po ich fenomenalnym występie w Turnieju Czterech Skoczni w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Małysz.

Wideo youtube

Można powiedzieć, że wtedy ta moja przewaga była bardzo duża. Pierwszy Obersdorf mi nie wyszedł, później już szedłem po stopniach do góry. Podobnie to teraz wygląda u chłopaków, tylko, że ten poziom, który jest teraz w skokach narciarskich, jest bardzo wyrównany. Mimo że Kamil wczoraj zdeklasował rywali, to ciężko jest aż tak daleko odlecieć, aż taką przewagę zrobić - w ten sposób czterokrotny zdobywca Pucharu Świata w skokach narciarskich porównywał swoją wygraną w Turnieju Czterech Skoczni do wczorajszej wygranej w TCS Kamila Stocha.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Małysz o sukcesie polskich skoczków w TCS: Praca, która została wykonana w lecie, skutkuje





"Polacy są żądni sukcesów"

Dyrektor ds. skoków narciarskich w PZN stwierdził, że skoki w ostatnich latach bardzo się zmieniły: Wszystko się zmieniło - sprzęt, technika, sposób w jaki się trenuje. Dodał, że nie ma innego kraju, w którym skoki są tak popularne, jak w Polsce. Myślę, że ten sport jest taki popularny m.in. przez to, że jest jak na stadionie. To jest w jednym miejscu. Kibic może przyjść i zobaczyć wszystko od początku do końca. W telewizji też można pokazać cały ten skok. Druga sprawa: my Polacy jesteśmy żądni sukcesów i lubimy się utożsamiać z tymi sukcesami.

"Zazdroszczę chłopakom drużyny"

Dziwne to jest. Troch wygląda to tak, jakby się było na treningu. Nie ma atmosfery, dj-ów, którzy podgrzewają to wszystko. Ta atmosfera jest naprawdę wręcz dziwna - mówił Adam Małysz o tym, jak wyglądają skoki narciarskie w dobie pandemii. Ale z drugiej strony zawodnicy muszą tylko i wyłącznie swoje robić. Myślę, że mniej doświadczonym zawodnikom może to nawet pomagać, bo tej presji może nie być aż takiej jak wtedy, gdy są kibice. A wiemy doskonale, że naszych kibiców jest wszędzie pełno, więc ta presja zawsze jest troszkę większa - dodał były skoczek.

Małysz odpowiedział też na pytanie, czego zazdrości dzisiejszym polskim skoczkom. Czego mogę dziś chłopakom zazdrościć, jako były zawodnik, to tego, że ja wtedy nie miałem drużyny. Oni dzisiaj mają taką drużynę, że nie tylko indywidualnie, ale drużynowo mogą walczyć o medale- mówił dyrektor ds. skoków narciarskich w PZN.

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM był też czas na wspominki z kariery Adama Małysza. "Orzeł z Wisły" mówił, że popularność miała też swoje ciemne strony: Dostawałem każdego dnia setki listów. Żona siadała i je przeglądała. Nie wszystkie listy były miłe. Były też takie z pogróżkami.