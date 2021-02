„Oczywiście, że będziemy głosować przeciwko” – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska, przekonując, że Platforma Obywatelska będzie przeciwko rządowemu projektowi podatku reklamowego dla mediów. „Wczorajszy dzień był dla nas bardzo trudny. To, że nie można informacji uzyskać… wydaje mi się, że wiele osób się przekonało, jak ważny jest wybór w mediach” – dodała wicemarszałek Sejmu, komentując wczorajszy protest mediów.

Małgorzata Kidawa-Błońska / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Małgorzata Kidawa-Błońska o proteście mediów: Wczorajszy dzień był dla nas bardzo trudny

Udało się opozycji wystąpić razem - w obronie mediów - podkreśliła Małgorzata Kidawa-Błońska. Wicemarszałek Sejmu z Platformy Obywatelskiej nawiązała w rozmowie z Robertem Mazurkiem do jednobrzmiącego projektu uchwały Sejmu. Wzywa ona rząd do "wycofania się z projektu ustawy o składce od wpływów reklamowych". Uważam, że to duży sukces mediów, bo sprawiliście, że się zjednoczyliśmy - mówiła gość Roberta Mazurka.

Wideo youtube

Każdy ma prawo przejść na jasną stronę mocy - mówiła Malgorzata Kidawa-Błońska, pytana o to, czy wyobraża sobie, że Jarosław Gowin wróci do Platformy. Tarcia na Zjednoczonej Prawicy, to okazja, żeby to wykorzystać i to zatrzymać. Nie może być tak, że jedna osoba wszystko może zatrzymać, boi się krytyki - komentowała wicemarszałek w kontekście wczorajszego protestu mediów.

Małgorzata Kidawa-Błońska o konflikcie ws. prawa do aborcji: Uważamy, że tę sytuację trzeba jakoś rozwiązać

Platforma do tej pory stała na stanowisku, że powinniśmy zostać przy kompromisie, to co się stało zlikwidowało kompromis i musimy znaleźć nową umowę społeczną - przekonywała Małgorzata Kidawa-Błońska, pytana o to jakie Platforma Obywatelska ma poglądy w temacie aborcji. Ja bym chciała, żeby ten wybór był świadomy, nie był w emocji, żeby kobieta wiedziała, że ma taki i taki wybór -komentowała w Porannej rozmowie w RMF FM

Ja i większość moich kolegów z partii jesteśmy przeciwko aborcji, ale uważamy, że tę sytuację trzeba jakoś rozwiązać - zadeklarowała.

Kidawa-Błońska: Powinna być czwarta przesłanka przerwania ciąży - aborcja do 12. tygodnia

Musimy w Polsce wreszcie na poważnie powiedzieć o edukacji seksualnej, antykoncepcji, badaniach prenatalnych, wsparciu psychologicznym dla kobiety - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Małgorzata Kidawa-Błońska. Dzieci będą się rodziły wtedy, kiedy kobiety będą się czuły bezpiecznie - dodała wicemarszałek Sejmu z PO.

Szefowa zespołu największej partii opozycyjnej mającego wypracować stanowisko Platformy ws. aborcji stwierdziła, że "muszą być przywrócone te trzy przesłanki, które były poprzednio i muszą być przestrzegane". Według niej aborcja powinna być dopuszczalna również do 12. tygodnia ciąży. Uważamy, że powinien być ten czwarty przypadek. (...) Ale zanim się na to zdecyduje, musi być wsparta przez rozmowę z lekarzami, z psychologiem - przekonywała. Zapewniła jednocześnie, że "PO nie skręca w lewo i nie skręcała w lewo" w sprawach światopoglądowych.